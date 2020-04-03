美失業人數激增 亞馬遜逆勢增聘八萬大軍

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
亞馬遜在紐約史坦頓島的倉庫。路透
亞馬遜在紐約史坦頓島的倉庫。路透

美國上周首度申請失業救濟金人數飆破600萬人，3月非農就業人數不增反減，為十年來首見。但電商巨擘亞馬遜（Amazon）為滿足新冠肺炎引發的大量物資需求，反而在短短幾周內新增八萬名員工，為該公司引進十萬名人力計畫的一環。

華爾街日報報導，亞馬遜也宣布一系列的員工保護措施，包括從下周起，在歐美的工作場域與全食超市據點測量員工體溫。亞馬遜全球營運資深副總克拉克說，公司已每天測量十萬名員工的體溫，並計劃下周起在所有設施提供口罩，而任何體溫超過攝氏38度的員工必須返家，且三天沒有發燒才能來上班。

在新冠肺炎疫情擴散之際，亞馬遜倉庫的員工與其他計時員工呼籲公司實施更多保護措施。亞馬遜本周表示，在美國至少有15間倉庫的員工確診新冠肺炎，或因出現症狀而居家隔離。在最近幾周，確診員工數幾乎每天都增加。

亞馬遜是全美第二大民營企業雇主，僱用逾50萬人。員工約150萬人的全美最大雇主沃爾瑪，近期也宣布類似的保護措施，將提供員工口罩，並在員工剛到班時量體溫。

沃爾瑪從3月19日以來，已僱用6.5萬名勞工，並表示還會新增15萬名人力，以因應新冠肺炎引發的購物熱潮。

華爾街日報報導，隨著新冠肺炎擴散全美，亞馬遜面臨大量需求，且很多倉庫員工未上工。某些員工指出，公司並沒有提供足夠的清潔用品，也沒有正確實施社交距離。亞馬遜工會成員呼籲，任何倉庫若至少有一名員工染疫，應停止運作。

亞馬遜表示，上月30日，紐約史坦頓島的倉庫約有15名員工罷工抗議，在芝加哥、底特律等地也有類似情形；本月1日也有全食超市員工「集體請病假」。

新冠肺炎 沃爾瑪 口罩

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