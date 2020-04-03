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美國3月就業人口銳減 美股早盤跌逾百點

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
受美國政府公布的3月非農就業人數數據大幅下滑影響，美股今（3）日早盤下跌。路透
受美國政府公布的3月非農就業人數數據大幅下滑影響，美股今（3）日早盤下跌。路透

美國3月非農就業人數銳減70多萬人，失業率也竄升，美股三大指數今（3）日早盤應聲走跌。

道瓊指數早盤下跌130.91點，標普500指數和那斯達克綜合指數也跌約0.5%。

美國3月非農業就業人數減少70.1萬人，為2010年9月以來首見就業人數萎縮，失業率則為4.4%，兩者皆超出市場預期。

不過，這份數據並未完整捕捉到新冠肺炎疫情所造成的經濟衝擊。美國勞工部昨天公布的上周首度申請失業救濟金人數，暴增到660萬人的空前紀錄。

失業 新冠肺炎 標普 美股

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