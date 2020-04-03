美3月非農就業人數十年首見萎縮 但尚未反映實際慘狀

美國3月非農業就業人數減少70.1萬人，為2010年9月以來首見就業人數萎縮，失業率則為4.4%，兩者皆超出市場預期，但各項數據其實比實況嚴重落後，主因就業數據是以3月中旬的調查為基礎，而3月最後兩周失業激增的勢頭並未顯現在數據中，因此3月就業報告的參考價值有限，金融市場反應平淡，美股期指僅小跌。

3月就業報告各項主要數據如下：

2.平均時薪月升0.4%，優於市場預估的0.2%，也比2月的0.3%強；時薪年升3.1%，比市場預期及2月的3.0%稍好；平均每周工時為34.2小時，比預估的34.1稍好，但比2月的34.4小時縮短。

3.失業率為4.4%，比市場預期的3.8%明顯上升，也高於2月的3.5%；勞動參與率大幅下降到62.7%，低於預估的63.3及2月時的63.4%，顯示美國民眾找工作的意願下降。

4.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）大幅上升到8.7%，遠高於2月時的7.0%，顯示正職就業人數明顯減少，企業已開始裁員。