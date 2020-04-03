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南韓3月外匯存底縮水 降幅為金融海嘯以來最大

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
南韓央行。美聯社
南韓央行。美聯社

南韓央行（BOK）3日表示，上月外匯存底出現逾十年來最大減幅，主要是因為政府干預外匯市場，動用外匯存底阻止韓元貶勢，加上美元走強。

據南韓央行公布的資料，截至3月底，南韓外匯存底規模為4,002.1億美元，降至2018年5月來最低水準，同時比前一個月少89.6億美元，寫下2008年11月全球金融危機重擊南韓以來的最大減幅。

韓國先驅報引述一名央行官員說法報導：「政府為穩定市場的操作，再加上美元走強的趨勢，導致外匯存底減少。」

南韓央行3月19日已和美國聯準會（Fed）達成600億美元的換匯協議，並已提供87億美元給當地金融機構，以紓解美元短缺的問題。

鑒於新冠肺炎疫情帶來的經濟不確定性，導致市場爭搶美元，韓元匯率上月一度貶至1,285.70韓元兌1美元，寫下11年新低紀錄。

此外，美元匯價走強，導致其他貨幣貶值，進一步讓南韓的外匯存底縮水。

BOK的資料顯示，澳幣和英鎊3月對美元分別大貶6%和4%。上月，衡量美元相對於其他貨幣的美元指數比前月上升0.7%，至99.18。

根據BOK資料，截至3月底時，南韓外匯存底中的有價證券為3,576億美元，較前月減少136.2億美元。然而，外匯存款達317.2億美元，較前月增加46.2億美元，國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）也增加4,000萬美元至33億美元；在IMF的準備部位和黃金準備皆維持前月水準，分別是28億美元和48億美元。

外匯 南韓 新冠肺炎 金融海嘯

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