美股後市不論怎麼走 巴菲特都有得賺

美國股市近來暴漲暴跌，隨新冠肺炎疫情發展而劇烈震盪，就連「股神」巴菲特公司的投資組合也承受重大帳面損失。但根據分析，無論美股後市怎麼走，巴菲特在這麼詭譎多變的市況中，仍有三種方式能致勝。

MarketWatch專欄作家Brett Arends指出，巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）擁有多元的投資組合，不論美股盤勢接下來是上漲、下跌或左右搖擺，押注波克夏這檔股票都有贏面。

一，如果美股回升，顯然對波克夏有利。

波克夏投資組合的持股包括美國銀行（BofA）、高盛、多家航空公司，以及其他對經濟景氣敏感的公司。截至去年底止，波克夏持有的上市公司股票總值超過2,500億美元，但最近這波股災沖刷下來，目前帳面損失約1,000億美元，波克夏B股也從230美元跌到176美元。

若是美股迅速復甦，波克夏股價也可望快速反彈。

二，如果新冠危機一直揮之不去，且經濟壓力愈演愈烈，波克夏也有1,250億美元的鉅額現金當靠山，可以趁機進場以跳樓拍賣價大買便宜投資標的。

這正是巴菲特昔日賺大錢的方法，從1974年的熊市到2008年金融海嘯，這種策略都證明很有用。巴菲特曾說：「別人貪婪時要恐懼，別人恐懼時要貪婪。」

三，如果美股日後走勢溫吞，欲漲乏力卻又跌不下去，只是看似無盡期的小幅彈彈跳跳，那麼巴菲特總是可以運用一些現金，買回波克夏的股票。

巴菲特在最新的股東信上寫道：「久而久之，我們想讓波克夏的股數降低。」股數愈少，每一股權益比例愈高。但他也訂出波克夏買回自家股票的先決條件：他和副董事長孟格認定波克夏「股票市價低於其價值」。