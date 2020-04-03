快訊

美股後市不論怎麼走 巴菲特都有得賺

恆春半島沙灘車意外 6歲男童意識模糊急送醫

美股後市不論怎麼走 巴菲特都有得賺

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

美國股市近來暴漲暴跌，隨新冠肺炎疫情發展而劇烈震盪，就連「股神」巴菲特公司的投資組合也承受重大帳面損失。但根據分析，無論美股後市怎麼走，巴菲特在這麼詭譎多變的市況中，仍有三種方式能致勝。

MarketWatch專欄作家Brett Arends指出，巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）擁有多元的投資組合，不論美股盤勢接下來是上漲、下跌或左右搖擺，押注波克夏這檔股票都有贏面。

一，如果美股回升，顯然對波克夏有利。

波克夏投資組合的持股包括美國銀行（BofA）、高盛、多家航空公司，以及其他對經濟景氣敏感的公司。截至去年底止，波克夏持有的上市公司股票總值超過2,500億美元，但最近這波股災沖刷下來，目前帳面損失約1,000億美元，波克夏B股也從230美元跌到176美元。

若是美股迅速復甦，波克夏股價也可望快速反彈。

二，如果新冠危機一直揮之不去，且經濟壓力愈演愈烈，波克夏也有1,250億美元的鉅額現金當靠山，可以趁機進場以跳樓拍賣價大買便宜投資標的。

這正是巴菲特昔日賺大錢的方法，從1974年的熊市到2008年金融海嘯，這種策略都證明很有用。巴菲特曾說：「別人貪婪時要恐懼，別人恐懼時要貪婪。」

三，如果美股日後走勢溫吞，欲漲乏力卻又跌不下去，只是看似無盡期的小幅彈彈跳跳，那麼巴菲特總是可以運用一些現金，買回波克夏的股票。

巴菲特在最新的股東信上寫道：「久而久之，我們想讓波克夏的股數降低。」股數愈少，每一股權益比例愈高。但他也訂出波克夏買回自家股票的先決條件：他和副董事長孟格認定波克夏「股票市價低於其價值」。

波克夏 巴菲特 美股 新冠肺炎

延伸閱讀

因股市大跌沮喪？瞧巴菲特持股慘況也許好過些

坐在確診案例旁兩小時！「股神」巴菲特的女兒自我隔離

猜猜看…股神會買什麼

震撼！蓋茲退出微軟董事會

相關新聞

美股後市不論怎麼走 巴菲特都有得賺

美國股市近來暴漲暴跌，隨新冠肺炎疫情發展而劇烈震盪，就連「股神」巴菲特公司的投資組合也承受重大帳面損失。但根據分析，無論...

新冠肺炎衝擊 馬來西亞預估經濟大幅衰退

馬來西亞國家銀行今天發表「2019年經濟和金融報告書」，預估在新冠肺炎疫情衝擊下，今年國內生產毛額（GDP）可能大幅衰退...

歐元區採購經理人指數低迷 形同宣告經濟萎縮達10%

歐元區經濟出現前所未見的低迷，從3月採購經理人指數（PMI）指標來看，歐元區經濟年度化萎縮幅度深達10%，從新創事業、商...

OPEC+下周一召開緊急會議談減產 布蘭特原油翻漲

在美國總統出面喊話協調石油產量之後，石油輪出國家組織及夥伴國（OPEC+）緊急集合會員開會。據了解會議安排在下周一（6日...

「各國能從台灣模式受益」 台美官員開會討論參與WHA

美國國務院2日發布新聞稿指出，美台官方代表在上月31日共同討論如何擴大台灣的國際參與，各國能從了解「台灣模式」受益；與會...

法國採購中國製口罩 裝運前遭美國高價「劫標」

新冠肺炎疫情延燒，各國使出渾身解數搜刮醫療資材。法國至少2位地方首長指控，法方向中國採購的口罩遭美國用現金高價「劫標」，...

川普介入油市 美國油價暴漲25%歷來最猛

美國總統川普介入油市，投資人預期沙烏地阿拉伯與俄羅斯將減產，終結油價戰。紐約與布倫特油價今天分別暴漲25%、21%，創史...

油價大漲消弭失業率飆升利空 美股收紅道瓊上漲469點

即使因失業率大幅飆升加劇人們對新型冠狀病毒及其對經濟影響的擔憂，加上石油價格飆漲，創史上最大單日漲幅，股市收盤上揚。

短期看好美元黃金 3外銀：下半年經濟回暖

國際央行紛紛降息採寬鬆措施，渣打銀、瑞銀以及法國巴黎銀行三家外銀日前出具最新投資展望報告，渣打銀看好黃金第二季可望挑戰每盎司一七五○美元，瑞銀建議避開能源、酒店等消費行業，法國巴黎銀行則認為「未來兩周內，市場波動率將維持極端情況」。

穆迪示警：疫情重創中小企業

受到疫情持續干擾，國際信評機構穆迪昨天將十二個亞太地區的銀行業展望列為負向，加上先前的日本與香港，亞太區有十四個地區遭列為負向評級，因疫情延燒，經濟體逐漸受到威脅，銀行經營環境與業務量承壓。

挪威主權基金Q1狂虧1,130億美元 歷來最慘

新冠肺炎疫情導致全球股市重挫，全球最大的挪威主權基金第1季虧損達1.17兆挪威克朗（1,130億美元），為歷來最慘紀錄。

川普介入調停 國際油價大反彈

ＣＮＢＣ報導，美國總統川普二日表示，他已和俄羅斯總統普亭及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話，預料沙國和俄國兩大產油國將宣布減產一千萬桶。這個訊息引發油價一度暴漲百分之卅五，二日開盤原本小跌的美股道瓊指數翻紅，上漲近五百點。

熱門新聞

川普：俄國和沙國將宣布減產千萬桶 美股漲幅擴大

法國採購中國製口罩 裝運前遭美國高價「劫標」

經濟解析／只憑川普一推 石油真就要日減1,000萬桶？

國際油價又崩跌回到25美元 川普推文只有一日行情

批中國恐嚇 印媒籲WHO結束對台不公平排擠

油價大漲消弭失業率飆升利空 美股收紅道瓊上漲469點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。