OPEC+下周一召開緊急會議談減產 布蘭特原油翻漲

在美國總統出面喊話協調石油產量之後，石油輪出國家組織及夥伴國（OPEC+）緊急集合會員開會。據了解會議安排在下周一（6日），以網路視訊會議方式進行。這項緊急會議將開放所有產油國參加，不限OPEC+會員。彭博資訊指出，截至目前，哪些國家會參加，而美國會不會參與也還沒有跡象。

彭博報導，沙烏地阿拉伯發起這項會議，不過已先表明，除非包括美國在內的其他國家也減產，沙國才會減產。要有公平的協議，大家一起分擔減產的責任。

國際油價應聲止跌反彈，布蘭特原油期貨由下跌3.3%的頹勢上漲1.7%。