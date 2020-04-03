蘋果延長全美門市關閉時間到5月初 陸港蘋概股下跌

蘋果周四（2日）對員工宣布，因應新冠病毒疫情，蘋果全美門市繼續關閉到5月初，辦公室員工在家工作的處置，也一樣延續到5月初。

蘋果延長關閉時間的消息打擊了大陸與香港的蘋果概念股。A股蘋果指數午盤跌1.7%，立訊精密、歌爾各跌3.1%、2.3%；港股方面，瑞聲科技跌1%，舜宇光學跌1.8%。

蘋果零售資深副總裁Deirdre O'Brien發給員工的通知指出，「直到5月初，各辦公室彈性工作的安排繼續，各零售商店維持關閉。」她說，公司每天都持續了解蘋果在各地設施的情況，何時重啟門市營運，會遵照各地政府最新指導方針與公衛專家意見，做通盤與審慎的評估。