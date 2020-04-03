影／紐約州長連線確診弟弟 這回不鬥嘴展現兄弟情

美國紐約州長安德魯．郭謨2日舉行新冠肺炎疫情簡報時，特別和日前確診的弟弟、CNN主播克里斯．郭謨連線。兄弟對談約15分鐘，彼此問候、開玩笑，同時互相稱許對方在疫情期間克盡職責、堅守崗位，也讓外界看到兩人深厚的手足之情。

郭謨兄弟之前幾度在CNN新聞連線時鬥嘴，引發網友熱議和點讚。克里斯3月31日確診後居家隔離，但繼續從自家地下室播報新聞。他在2日的對談表示：「整體來說，我的狀況挺好的。我現在知道染這病很難熬。我現在也成為新冠肺炎病患，跟他們一樣在尋求協助。」

克里斯說，他曾發燒到近39.5度時出現幻覺，一度夢到2015年過世的父親、紐約州前州長馬里歐．郭謨，還看到安德魯穿著「非常有趣的芭蕾舞裝」，又跳舞、又揮魔杖，哥哥安德魯則取笑發燒影響到他的心智。

「我從未像現在這樣，為你感到驕傲。」郭謨州長告訴弟弟：「我愛你，大家都愛你，一切都會變好。」