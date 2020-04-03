亞銀估疫情經損恐達4.1兆美元 台灣在四小龍表現最佳
亞洲開發銀行（ADB）表示，新冠肺炎疫情造成的代價可能高達4.1兆美元，差不多是全球GDP的5%，還得看歐洲、美國和其他主要經濟體的蔓延程度而修正。
亞銀也將2020年亞洲GDP增幅預測預期從去年9月發布的5.5%調降到了2.2%。中國GDP增幅預期從6%調降到2.3%（去年中國GDP增幅是6.1%）。根據亞銀報告，所有亞洲開發中國家分區今年經濟成長都將趨弱。
亞洲四小龍全遭下修，台灣今年經濟成長預測值由去年12月預測的2.0%降為1.8%，南韓由2.3%降為1.3%，新加坡由1.2%降為0.2%，香港由0.3%降至-3.3%。
亞銀在周五發布的《亞洲發展展望》報告中說，疫情在較短時間裡得到控制可使損失減少到2兆美元，約為世界GDP的2.3%。包括中國在內的亞銀開發中國家所付出的代價會占到總體損失的22%到36%。
亞銀首席經濟學家Yasuyuki Sawada在報告中說：「誰也無法預測新冠肺炎蔓延範圍會有多廣，控制疫情所需要的時間也許會比當前所料還要長。」「出現嚴重金融動盪和發生金融危機的可能性不能低估。」
亞銀原本在3月6日發布預期稱，新冠疫情會給世界經濟帶來3,470億美元的損失，並將全球經濟成長率預測下調0.4個百分點。那之後，疫情中心已從中國轉移歐洲和美國，全球感染病例現已超過了百萬。
報告同時表示，雖然經濟活動疲軟和大宗商品價格下跌會使總體價格漲勢受到抑制，但是食品價格的上漲有可能導致通膨加速上揚，不過到2021年將會出現回落。
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