快訊

和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

亞銀估疫情經損恐達4.1兆美元 台灣在四小龍表現最佳

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
亞銀預測台灣受新冠肺炎疫情影響較輕，今年在四小龍中經濟表現仍最好。路透
亞銀預測台灣受新冠肺炎疫情影響較輕，今年在四小龍中經濟表現仍最好。路透

亞洲開發銀行（ADB）表示，新冠肺炎疫情造成的代價可能高達4.1兆美元，差不多是全球GDP的5%，還得看歐洲、美國和其他主要經濟體的蔓延程度而修正。

亞銀也將2020年亞洲GDP增幅預測預期從去年9月發布的5.5%調降到了2.2%。中國GDP增幅預期從6%調降到2.3%（去年中國GDP增幅是6.1%）。根據亞銀報告，所有亞洲開發中國家分區今年經濟成長都將趨弱。

亞洲四小龍全遭下修，台灣今年經濟成長預測值由去年12月預測的2.0%降為1.8%，南韓由2.3%降為1.3%，新加坡由1.2%降為0.2%，香港由0.3%降至-3.3%。

亞銀在周五發布的《亞洲發展展望》報告中說，疫情在較短時間裡得到控制可使損失減少到2兆美元，約為世界GDP的2.3%。包括中國在內的亞銀開發中國家所付出的代價會占到總體損失的22%到36%。

亞銀首席經濟學家Yasuyuki Sawada在報告中說：「誰也無法預測新冠肺炎蔓延範圍會有多廣，控制疫情所需要的時間也許會比當前所料還要長。」「出現嚴重金融動盪和發生金融危機的可能性不能低估。」

亞銀原本在3月6日發布預期稱，新冠疫情會給世界經濟帶來3,470億美元的損失，並將全球經濟成長率預測下調0.4個百分點。那之後，疫情中心已從中國轉移歐洲和美國，全球感染病例現已超過了百萬。

報告同時表示，雖然經濟活動疲軟和大宗商品價格下跌會使總體價格漲勢受到抑制，但是食品價格的上漲有可能導致通膨加速上揚，不過到2021年將會出現回落。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

武漢市發通告 強調繼續強化小區封閉管理

南韓首例藝人確診新冠肺炎！男團偶像日本活動中鏢

聯合國籲全球拋棄歧視 合作力抗新冠肺炎

船上12人染武漢肺炎 珊瑚公主號開往佛州

相關新聞

「各國能從台灣模式受益」 台美官員開會討論參與WHA

美國國務院2日發布新聞稿指出，美台官方代表在上月31日共同討論如何擴大台灣的國際參與，各國能從了解「台灣模式」受益；與會...

法國採購中國製口罩 裝運前遭美國高價「劫標」

新冠肺炎疫情延燒，各國使出渾身解數搜刮醫療資材。法國至少2位地方首長指控，法方向中國採購的口罩遭美國用現金高價「劫標」，...

影／紐約州長連線確診弟弟 這回不鬥嘴展現兄弟情

美國紐約州長安德魯．郭謨2日舉行新冠肺炎疫情簡報時，特別和日前確診的弟弟、CNN主播克里斯．郭謨連線。兄弟對談約15分鐘...

川普介入油市 美國油價暴漲25%歷來最猛

美國總統川普介入油市，投資人預期沙烏地阿拉伯與俄羅斯將減產，終結油價戰。紐約與布倫特油價今天分別暴漲25%、21%，創史...

油價大漲消弭失業率飆升利空 美股收紅道瓊上漲469點

即使因失業率大幅飆升加劇人們對新型冠狀病毒及其對經濟影響的擔憂，加上石油價格飆漲，創史上最大單日漲幅，股市收盤上揚。

短期看好美元黃金 3外銀：下半年經濟回暖

國際央行紛紛降息採寬鬆措施，渣打銀、瑞銀以及法國巴黎銀行三家外銀日前出具最新投資展望報告，渣打銀看好黃金第二季可望挑戰每盎司一七五○美元，瑞銀建議避開能源、酒店等消費行業，法國巴黎銀行則認為「未來兩周內，市場波動率將維持極端情況」。

穆迪示警：疫情重創中小企業

受到疫情持續干擾，國際信評機構穆迪昨天將十二個亞太地區的銀行業展望列為負向，加上先前的日本與香港，亞太區有十四個地區遭列為負向評級，因疫情延燒，經濟體逐漸受到威脅，銀行經營環境與業務量承壓。

挪威主權基金Q1狂虧1,130億美元 歷來最慘

新冠肺炎疫情導致全球股市重挫，全球最大的挪威主權基金第1季虧損達1.17兆挪威克朗（1,130億美元），為歷來最慘紀錄。

川普介入調停 國際油價大反彈

ＣＮＢＣ報導，美國總統川普二日表示，他已和俄羅斯總統普亭及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話，預料沙國和俄國兩大產油國將宣布減產一千萬桶。這個訊息引發油價一度暴漲百分之卅五，二日開盤原本小跌的美股道瓊指數翻紅，上漲近五百點。

危機入市 南韓股市散戶大增

韓國金融投資協會二日發布數據顯示，三月底活躍股票交易帳戶的數量為三○八○萬，較上月激增八十六點二萬，寫下金融海嘯以來最大增幅，顯示在韓股陷入修正後，散戶大舉押注股市將反彈。

歐盟助各國補貼工資 撒錢緩解失業率

歐盟執委會2日提出規模達1,000億歐元的「緩解緊急事件失業風險」（ Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency ，SURE ）貸款計畫，支援各國的工資補貼方案，希望協助民眾保住工作。

川普：俄國和沙國將宣布減產千萬桶 美股漲幅擴大

CNBC報導，美國總統川普表示，他已和俄羅斯總統普亭以及沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼通話，預料沙、俄兩國將宣布減產1,000...

熱門新聞

川普：俄國和沙國將宣布減產千萬桶 美股漲幅擴大

法國採購中國製口罩 裝運前遭美國高價「劫標」

經濟解析／只憑川普一推 石油真就要日減1,000萬桶？

批中國恐嚇 印媒籲WHO結束對台不公平排擠

初領失業救濟人數破600萬 美股早盤在平盤附近波動

油價大漲消弭失業率飆升利空 美股收紅道瓊上漲469點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。