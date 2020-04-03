沒想到 在疫情期間 特斯拉第1季交車量竟還大增

ＣＮＢＣ報導，美國總統川普二日表示，他已和俄羅斯總統普亭及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話，預料沙國和俄國兩大產油國將宣布減產一千萬桶。這個訊息引發油價一度暴漲百分之卅五，二日開盤原本小跌的美股道瓊指數翻紅，上漲近五百點。

2020-04-03 00:29