沒想到 在疫情期間 特斯拉第1季交車量竟還大增
特斯拉（Tesla） 表示，第1季交車量較上年同期增長40%，遠優於華爾街所料，讓原本擔心新冠肺炎疫情影響業績的分析師鬆一口氣。
特斯拉周四表示，第1季交車量為8.84萬輛，去年同期為6.3萬輛，當年正是Model 3海外交付量大幅增加之際。華爾街分析師原本因疫情的關係陸續下修預估量，周車降到8萬輛。
消息公布後，特斯拉盤後股價飆漲約13%。
不過，投資人迫切想知道這家電動汽車製造商怎麼看全球經濟放緩對執行長馬斯克所提交車目標的影響。馬斯克原本希望今年的交車量要比去年增長36%以上，如今現在超過50萬輛的目標可能難以實現，特斯拉在美國的唯一工廠已暫時停工，因為當地政府要求非必要的事業下個月繼續關閉。
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