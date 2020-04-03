「各國能從台灣模式受益」 台美官員開會討論參與WHA

美國國務院2日發布新聞稿指出，美台官方代表在上月31日共同討論如何擴大台灣的國際參與，各國能從了解「台灣模式」受益；與會人士包括美國在台協會（AIT）與國務院資深官員，台灣方面則有外交部次長謝武樵與駐美代表高碩泰等人。

國務院發言人辦公室表示，會議的討論重點為打造一個論壇，透過論壇與世界各國分享，成功的「台灣模式」，用以打擊新冠肺炎（COVID-19）；另外，會中還討論，台灣參與世界衛生大會（WHA）的觀察員地位，及與世界衛生組織（WHO）的協調，所做的種種努力與替代途徑。

與會的美方代表有美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、國務院國際組織事務局代理助卿普萊爾（Pam Pryor）、國務院國際組織事務局副助卿庫克（Nerissa Cook）、國務院亞太首席副助卿科沙普（Atul Keshap）與國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）；台灣代表為高碩泰、謝武樵與外交部國際組織司長陳龍錦。

國務院表示，美台近日宣布加強合作以阻止新冠肺炎擴散，與台灣和理念相近國家共同合作拓展台灣的國際參與空間，是其中重要的一環；國務院並稱，台灣是充滿活力的民主良善力量，全世界各國均能從了解台灣模式中受益。