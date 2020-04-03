Fed火速購債 資產負債表擴大至5.81兆美元創紀錄

美國聯準會（Fed）的資產負債表已擴大至創紀錄的5.81兆美元，因聯準會持續大力買進公債和抵押擔保證券（MBS），在疫情期間協助恢復市場秩序。

聯準會2日在網站公布，截至4月1日持有的總資產增加5,570億美元，此外，由於聯準會試圖舒緩全球美元融資吃緊的情況，與外國央行的流動性交換增加1,425億美元至3,485億美元。

隨著投資人對新冠病毒在全球蔓延感到恐慌，聯準會已推出幾項緊急流

動性計畫，以維持金融市場與經濟中的信用流動。聯準會目前的購債措施規模已遠超過上一回金融危機後進行的購債行動。

市場透過「貨幣市場共同基金流動性機制」（Money Market Mutual Fund Liquidity Facility）買進的金額增加220億美元至527億美元。根據美國投資公司協會（ICI）3日發布的數據，這項機制已協助阻止資金從主要貨幣市場基金流出。

市場透過主要交易商融通機制（PDCF）進行的貸款僅增加53億美元至331億美元。銀行從聯準會貼現窗口的借款下滑至437億美元，低於一周前的508億美元。