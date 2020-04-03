法國採購中國製口罩 裝運前遭美國高價「劫標」

新冠肺炎疫情延燒，各國使出渾身解數搜刮醫療資材。法國至少2位地方首長指控，法方向中國採購的口罩遭美國用現金高價「劫標」，但美方高層官員否認此事。

法國大東區（Grand Est）是疫情重災區，大區議會主席洛特納（Jean Rottner）表示，法方在中國採購一整架飛機的口罩，但貨物被送到停機坪準備裝運時，美國在最後一刻用三至四倍的現金搶買成功。洛特納也表示，另有約2百萬枚口罩1日經空運送抵，讓他非常開心。

除洛特納外，普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區議會主席穆塞利（Renaud Muselier）也向《RT France》透露，他訂購約6千萬枚口罩，「已經製造完畢，貨物就在中國，交貨卻出問題」。

穆塞利說，這批貨本應於2日晚間運抵法國，卻遇到美方「不懷好意」的競購。為確保4百萬枚口罩4日晚間運回國，他選擇利用海運。穆塞利表示「至少我可以確保沒有人可從停機坪偷走我的口罩」，還稱他們必須為此而戰。

有匿名法國地方高層向媒體告狀，稱口罩短缺，美國則不計代價、有貨就買，「甚至連貨都沒看到就出兩倍的錢」，打亂中企向其他國家交貨。

對此，美方官員向福斯新聞表示「美國政府沒有購買任何從中國運往法國的口罩」，「有關報導是錯誤的」。