油價大漲消弭失業率飆升利空 美股收紅道瓊上漲469點

即使因失業率大幅飆升加劇人們對新型冠狀病毒及其對經濟影響的擔憂，石油價格飆漲，創史上最大單日漲幅，美國股市收盤上揚。

道瓊工業平均指數收高469.93點或2.24%收2萬1413.44點。史坦普500指數上漲56.4點或2.28%收2526.9點。那斯達克綜合指數上漲126.73點或1.72%。道指盤中最高上漲534點或超過2%，最低點曾下跌逾200點。

川普總統表示，他與俄羅斯總統普亭和沙烏地王儲薩勒曼進行交談，並補充說，他預計兩國都將減產約1000萬桶。這些評論讓美國原油價格創下史上最佳漲幅24%。但是，有人擔心兩國是否會承諾如此大規模的減產。

由於石油對其他金融市場的影響，交易員一直在密切關注石油。石油近日跌幅如此之大，導致投資人出售其他資產來彌補原油損失。此外，今年油價63%的降幅也重傷美國頁岩產業，後者是經濟和就業的主要驅動力。

雪佛龍和埃克森美孚領漲道指，分別上漲10.96%和7.62%。史指能源類股上漲9.1%。

勞工部指出，在3月27日當周有600萬人申請失業救濟金，創歷史新高，但華爾街仍然走高。經濟學者預計，由於新冠病毒相關的停工在全國各地蔓延，預估上周會再新增400萬至500萬勞工申請失業救濟，總數估計高達900萬人。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「這是個可怕的消息，我不確定為什麼過去兩周的估算相差太遠，但是我們都知道情況有多艱難。」「似乎唯一的問題是時間。等待疫情曲線彎曲的時機以及整個社會決定生活回復正常的時機，面罩需求也是其中之一。」

Instinet執行董事卡普樂利(Frank Cappelleri)表示：「史指毫不費力地證明全新的4月和第2季並不會改變已成習慣的波動性。」

導致全球市場在第1季暴跌的新冠病毒爆發繼續對市場構成不利影響，因為投資人正在應對經濟會關閉多久的不確定性。

今年以來，主要股票平均價格均下跌超過20%，深處熊市之內。

紐約人壽(New York Life Investments)多元資產投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示：「雖然還沒看到任何公告，但美國企業可能即將削減股利。」「在營收遭受嚴重打擊情況下，企業可能會選擇優先考慮員工，並降低借貸負擔，而不是支付股利。這可能會帶來股票風險。暫時1-2季的削減股利可能會反映在股價上，但更長期的削減可能會導致市場負面情緒。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，全球已確診病例超過100萬例，僅在美國就有23.6萬例。