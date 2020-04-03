挪威主權基金Q1狂虧1,130億美元 歷來最慘

新冠肺炎疫情導致全球股市重挫，全球最大的挪威主權基金第1季虧損達1.17兆挪威克朗（1,130億美元），為歷來最慘紀錄。

彭博資訊報導，挪威主權基金可能很快就得被迫出售資產，以支應國家緊急支出措施所需。挪威當局第1季已從主權基金提取670億克朗，4月提取金額勢必將暴增。

挪威主權基金第1季帳面虧損14.6%，其中占投資組合高達約七成的股票投資虧損21.1%、固定收益資產的投資則勉強擠出1.3%的正報酬率。

挪威主權基金上季的虧損幅度，比2008第4季金融海嘯時期的虧損10.3%還高。該主權基金去年獲利還創下新高，顯示新冠肺炎在極短期間內就把市場搞得天翻地覆。

挪威政府在2016與2017年時也都曾從主權基金提取資金，當時也是碰到國際油價大跌，政府的石油收入減少。但當時該基金來自股利、利息、和不動產租金的現金，就足以支應政府財政所需。

這回情況卻截然不同。為因應疫情，挪威政府已承諾將推出空前的刺激措施。然而，此時又正好碰上沙俄大打油價戰、油價崩盤，疫情也導致企業停發股利，挪威主權基金可謂碰上前所未見的困境。

挪威主權基金執行長史林斯塔德（Yngve Slyngstad）說，市況非常嚴峻，但該基金有長遠的目標。