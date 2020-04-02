軟銀終止30億美元收購股權提案 WeWork處境雪上加霜

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
軟銀（SoftBank）宣布終止對WeWork最高達30億美元的收購要約。路透
軟銀（SoftBank）宣布終止對WeWork最高達30億美元的收購要約。路透

新冠肺炎疫情帶動的遠距辦公風潮，已使WeWork大受打擊，如今軟銀集團（SoftBank）更宣布終止對WeWork的30億美元的股權收購提案，可能讓這家共享辦公室面臨更嚴峻的挑戰。

軟銀2日表示，放棄收購WeWork股份的計畫，不會影響WeWork的營運。軟銀2019年10月以來已承諾對WeWork挹注54.5億美元。根據雙方在去年10月達成的協議，WeWork母公司We Co.前執行長紐曼（Adam Neumann）原本有權最多向軟銀出售9.7億美元的股票。

不過，軟銀表示，4月1日收購期限到期前，交易條件尚未滿足。軟銀指出，雙方在10月達成協議後，出現「多個重大的刑事和民事調查」，包括當局要求提供有關WeWork的融資資訊，以及軟銀和紐曼的商業交易。軟銀並未透露介入調查的機構。

華爾街日報3月報導，軟銀曾威脅退出收購提案，WeWork獨立董事委員會一名發言人表示，軟銀的理由「既不恰當也不誠實」，他指出，軟銀此時違背合約相當不道德。

新冠肺炎疫情促使勞工轉向在家辦公，導致WeWork供應辦公室空間的商業模式大受影響。軟銀表示，疫情是終止收購股權計畫的原因之一，指出政府的封鎖措施正「限制WeWork及其營運。」

軟銀表示，原本預計公布有關股票收購協議的虧損，因為收購價碼高於WeWork股票的公允價值。不過，現在軟銀已終止計畫，也就無須揭露虧損。

新冠肺炎 疫情 華爾街

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