疫情、油價戰衝擊 全球糧食價格3月重挫

聯合國糧農組織（FAO）2日表示，新冠肺炎疫情和全球油價重挫拖累需求，導致全球糧食價格3月重挫。

FAO的糧食價格指數3月為平均172.2點，較2月時下滑4.3%；該指數追蹤一籃子穀物、油籽、乳製品、肉類、砂糖的每月變動狀況。

FAO資深經濟學家阿巴希安（Abdolreza Abbassian）表示：「糧食價格下滑的因素主要來自需求面，而非供給面；需求方面受到經濟前景進一步惡化的影響。」

FAO小幅上調穀物生產預測，預估2019年總產量為27.21億噸，略高於原先預測的27.19億噸，較2018年增加約2.4%。

FAO的糖價指數跌幅最大，較2月下滑19.1%，主因疫情導致許多國家採取封鎖措施，使消費減少；此外，近來油價崩跌，使乙醇生產商對糖的需求降低。

蔬菜油價格指數3月下跌12%，因礦物油價格下跌以及疫情對市場衝擊的不確定性日益升高，導致棕櫚油價格大跌。

FAO分析師索內斯（Peter Thoenes）表示：「過去一個月來，油價下跌逾50%，對生質燃料產生巨大的下行衝擊；生質燃料是砂糖和蔬菜油市場的重要需求來源。」

乳製品價格指數3月下跌3%，肉價指數下滑0.6%，穀物價格指數則下跌1.9%。