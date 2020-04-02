油市正在痛苦掙扎 油價每桶跌至20美元

油市正在痛苦掙扎。美國原油價格上月底一度跌至每桶20美元，為2002年以來最低，布蘭特原油掉至17年最低的每桶23美元以下。

許多分析師已調降2020年的油價預測，有些分析師甚至表示，如果新冠肺炎的封境進一步摧毀需求，加上沙烏地阿拉伯無法解決與俄羅斯的油價戰爭，這種商品可能跌低至每桶10美元。

有些公司警告，即將看到每桶15美元的價位。高盛預測，油價可能跌破每桶20美元。

以下為油價跌落每桶20美元的因素以及可能回升的原因：

油價為何跌跌不休？

新冠肺炎疫情的快速蔓延觸發這種商品價格的空前跌勢，特別隨著各大城市實施封鎖和旅行限制令，原油消費將大幅減少。 迄今全球對抗疫情衝擊和提振經濟的努力大致是失敗。疫情抑制需求放緩，導致油價重挫。

沙國與俄國無止境的油價戰加劇了油市的壓力。在沙國（OPEC最大的生產國和出口國）和俄國（非OPEC產油國領袖）未能進一步減產以提振油市基本面與油價達成共識後，使這場油市大屠殺更加慘烈。 兩國之後決定提高產量，加上疫情抑制需求，致使油價如坐溜滑梯般直直落 。

簡言之，基本上就是供給過多而需求太少，這使原油生產者，尤其是頁岩油開採商更是舉步維艱。

油價每桶20出頭，頁岩油業者能存活嗎？

對大多數頁岩油業者來說，油價在每桶45-50美元可以損益兩平，意味著油價至少須在每桶45美元，才能使業者在營運現金流與資本支出取得平衡 。

為因應這種看跌的環境，頁岩油業者（尤其是生產組合重度偏向原油業者）已減少鑽探活動，並承諾削減資本支出。

Damondback Energy FANG、Concho Resources CXO、Marathon Oil MRO等公司調降其2020年的資本支出目標，以因應油價疲軟；Occidental OXY等公司減少發放股利。

儘管這些公司的董事會採取各種策略來度過這場不景氣，但不可否認的是，油市最近大跌已使業者的許多生產變得不夠經濟。 一段時期內的低油價將吞噬其現金流，而且可能會有幾家公司聲請破產。

大石油公司會如何？

甚至「大型石油」公司似乎也無法在這場油價崩跌中倖免。雪佛龍、荷蘭皇家殼牌和法國道達爾等超級巨頭都宣布採取一些措施，使今年的計畫的資本支出合理化，以因應油價的突然暴跌。這些公司暫停股票買回計畫，同時打算產生足夠的自由現金流以維持發放股利，從而維護股東價值。

過剩原油何去何從？

隨著石油生產商不斷向供應過剩的市場注入更多的石油，一些國家的傳統內陸存儲設施已經不夠用，促使貿易商以大型油輪作為浮動存儲設施，將這種（廉價）商品移至船舶上並等待價格回升。

實際上，在生產過剩與油價暴跌之際，沒有地方可放在放置原油，因此有愈來愈多油輪被用來儲存多餘的石油。在過去的幾天中，對這類船隻的需求增強導致海上油輪費率飆漲。

油價會很快回漲？

到目前為止，對原油可說是災難性一年，由於大量供給過剩，原油價格暴跌67％。油價暴跌重創石油產業、殃及成千上萬個工作、使負債累累的公司陷入違約，並導致股價劇跌。

但預期未來會有更多痛苦，即使在疫情導致全球消費持續下降的情況，沙國仍拒絕減產，將使油市的再平衡繼續往後延。由於全世界仍然充斥原油，油價可能會繼續往下走，之後才會開始攀升。