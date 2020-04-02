企業縮減股利 退休基金成苦主

美股標普500指數第1季寫下2008年底以來最大單季跌幅，重擊退休基金等投資人，但屋漏偏逢連夜雨，企業也將縮減股利，甚至停發股利，原因是全球經濟衰退衝擊企業營收，並可能導致數百萬名員工丟了飯碗。

在英國審慎監理局（PRA）施壓後，巴克萊、匯豐、駿懋、渣打、皇家蘇格蘭等大型銀行均停止發放股利，這些銀行原本預定配發逾80億英鎊（99.3億美元）的股利。企業停發股利，凸顯新冠肺炎疫情帶來的衝擊。全球企業去年共派發1.4兆美元股利，規模創歷來新高。

駿利亨德森公司（Janus Henderson）全球股票收益團隊主管舒梅克說，現在每日都有企業停發或縮減股利。

據高盛估計，標普500成分股今年發放的股利將減少25%。花旗則認為歐洲企業可能一口氣將股利砍掉50%；歐企業配發的股利通常比美企大方。

企業承受了多方壓力，因此須刪減股利。在美國，接受聯邦紓困資金或貸款的美企，短期內禁止派發股利，監管機關也呼籲銀行保留資金，如此才能繼續對企業放款，並對家庭提供房貸寬限期。

對零售、餐旅、能源等產業而言，關鍵是政府解除封鎖措施或經濟開始復甦前，是否握有足夠現金。Bleakley金融集團投資長布克瓦說，現在對企業來說，最重要的是維護資產負債表的健全。