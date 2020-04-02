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受新冠肺炎衝擊！全球經濟衰退 低薪崗位難熬

世界日報 / 編譯孫梁／綜合1日電
圖為加州一名園丁在居家檢疫期間仍繼續工作。 美聯社
圖為加州一名園丁在居家檢疫期間仍繼續工作。 美聯社

新冠疫情造成的全球衰退，對低收入階層和經濟弱勢群體的社區衝擊最大，他們在金融海嘯後的十年復甦期間沒有受益，最近剛出現收入開始增長，卻又遭到疫情引發的經濟衰退的沈重打擊。

各州關閉餐館、健身房和髮廊等非必要的商業活動，使16萬3000多勞工受到影響，上周逾300萬人申請失業救濟，預計本周仍將有數百萬人申請，分析人士認為，美國的失業率可能增加五倍以上，而最可能失業的崗位是服務業，包括侍應生、酒保、零售店員和酒店服務員等低薪從業人員。

布魯金斯研究院的研究人員指出，本次危機與金融危機有很大不同，金融危機主要波及到金融業，其他領域是受到間接影響，如今低薪崗位在本次危機中最危險，尤其是餐飲、休閒和度假產業，既包括拉斯維加斯等大城市，也包括小城市的旅遊業，都受到旅遊業停頓的打擊。拉斯維加斯可能喪失34萬多個工作，約占全市就業的三分之一，加州Myrtle海灘和佛羅里達州奧蘭多可能喪失逾四分之一的工作。

經濟創新集團表示，受長期衰退影響的許多地區最近才出現復甦跡象，如今又遭到疫情的嚴重影響，包括南方鄉村、德州鍋柄地區和新墨西哥州。這些地區的醫療服務設施近年來出現關閉潮，全國最不發達郡的醫院病床從2006年至2017年減少了16%，如果出現大批感染病患，當地醫療體系將陷入崩潰，尤其是鄉村地區。而經濟弱勢地區往往是老年居民多，患有基礎病的老年人在新冠疫情面前更是不堪一擊。

在服務業工作喪失的危機中處於有利地位的城市，是大學所在地、政府僱員多和農業樞紐的小城市，包括擁有杜克大學和北卡羅來納大學的杜倫市和教堂山市、擁有密西根大學的安納堡市，以及蘋果和小麥主產區的華盛頓州東部。

新冠肺炎 失業

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