國際油價盤中飆漲11% 彭博:中國加快大舉儲油

彭博資訊引述消息人士說法報導，在油價大跌後，中國大陸正推動買進石油做為緊急儲油的計畫。相關消息帶動國際油價在亞洲午盤後漲幅擴大，倫敦布蘭特原油期貨漲幅超過8%。

紐約西德州原油期貨2日盤中大漲9.3%至每桶22.21美元，布蘭特原油期貨大漲逾11%至每桶27.54美元。

報導指出，全球最大石油進口國中國正利用油價今年暴跌60％的時機，買進便宜的石油以補充庫存。

消息人士說，北京當局以要求相關部門開始增加戰略石油儲備，並利用選擇權等金融工具來鎖定當前較低的價格。

消息人士說，除了國有儲備，北京當局也可能利用商用空間來增加儲油，並鼓勵企業增加自身商用儲油。初步目標是今年達成相當於90天淨進口量的國家石油儲備，未來可能擴充至多達180天的規模（含商用準備在內）。

相關消息也帶動挪威克朗、加元等產油國家貨幣強勁升值。挪威克朗對美元盤中升值1.1%，加元升值0.5%。