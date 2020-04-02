快訊

直播／我今增10例新冠肺炎確診、8例境外2本土 總計339例

棒球／疫情加上奧運延期 日媒推測可能取消經典賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／開學了！父母愚人節整小孩 得到最真實反應

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
美國家長愚人節整孩子，騙他們可以返校上課，女兒氣得把父母趕出房間。路透/Newsflare
美國家長愚人節整孩子，騙他們可以返校上課，女兒氣得把父母趕出房間。路透/Newsflare

全球在新冠肺炎疫情下度過4月1日愚人節，國外家長也趁此機會惡整自家小孩，為無聊的居家隔離生活增添一些樂趣。

美國路易斯安那州一對父母一大早就把孩子叫醒，表示雖然疫情爆發，但他們今天就要返回學校上課，要孩子們趕緊做好準備。等到孩子都穿戴好，他們才大喊「愚人節」快樂，接著只見孩子們氣到直接摔書包，大女兒更怒把媽媽趕出房間。

英國一對父母也用了這招，在兩個女兒興奮穿好制服、背著書包準備要出門時，問她們知不知道什麼是4月1日愚人節，兩人這時才發現自己被老爸整了。其中一名女兒氣得衝上前對爸爸又打又咬；成功整到女兒的爸爸則是爆笑不已。這對父母表示，這樣做是為了減少在家上課的無聊感，而孩子被整的反應實在「太讚了」。

英國父母愚人節惡整孩子，騙她們可以回去上課。得知是惡作劇後，其中一位女兒氣到咬爸爸洩憤。路透/ViralHog
英國父母愚人節惡整孩子，騙她們可以回去上課。得知是惡作劇後，其中一位女兒氣到咬爸爸洩憤。路透/ViralHog

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

燒死父母六人槍決伏法 廢死聯盟：國家殺掉了「小丑」

蔡阿嘎愚人節喜迎「蔡波能」 公開正面照網驚「靈異照片」

捐千萬片口罩 愚人節笑話？

張國煒淪為「吸塵小弟」？可不是愚人節玩笑…

相關新聞

夏普全球據點拼口罩生產 未來有可能變成常態事業

《日本經濟新聞》報導，新冠病毒疫情嚴峻當前，電子廠夏普（Sharp）現在力拼生產口罩，要在其歐洲、印度和中國大陸的據點生...

撐不住了！英航停職36000名員工 承諾不裁員

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，英國航空（British Airways）預計要讓3萬6000名員工停職，以度...

聯合國：新冠肺炎疫情將使今年全球經濟萎縮1％

聯合國經濟和社會事務部1日發表報告說，新冠肺炎疫情可能導致今年全球經濟萎縮1%左右，遠低於先前預測的成長2.5%。

美股第2季開季不利 道瓊重挫4.4%下跌973點

由於擔心新型冠狀病毒會使經濟關閉的時間長於預期，華爾街第2季開季不利，股市下跌。

IMF：抗疫戰爭至少持續1到2季 應制定戰時措施應對危機

國際貨幣基金（IMF）1日說，全球決策人士必須針對家庭、企業與金融部門，制定「戰時」措施來抗擊疫情。各國政府應向衛生部門...

美股開盤大跌！三大指數早盤跌約3％ 能源科技股領跌

美股1日開盤延續昨日頹勢，三大指數齊步開低，道瓊工業平均指數下跌4%，一度挫跌近900點，目前下跌近3%，那斯達克一度跌...

影／開學了！父母愚人節整小孩 得到最真實反應

全球在新冠肺炎疫情下度過4月1日愚人節，國外家長也趁此機會惡整自家小孩，為無聊的居家隔離生活增添一些樂趣。

美保險業也中槍 疫情相關理賠金每月上看3,830億美元

彭博資訊報導，新冠肺炎疫情衝擊全球企業，如今也波及保險公司，導致保險業者擔憂每月可能面臨最高3,830億美元（新台幣11...

南韓行動銀行 用戶數創新高

南韓央行一日發布數據顯示，去年網路與行動銀行服務的用戶人數與成交量都寫下歷來新高。

懷汀石油聲請破產 油價戰首家陣亡美頁岩油廠商

美國頁岩油廠商懷汀石油公司（Whiting Petroleum Corp.）今天向法院聲請破產保護，成為油價戰肇致全球石...

美國消費者不只搶衛生紙 PC、啞鈴也熱賣

軟體公司奧多比（Adobe）以分析工具蒐集到的最新數據顯示，美國最近電子商務銷售業績激增，反映民眾網購活動熱絡，購買的物...

成也囤貨敗也囤貨？ 美好市多客流量為幾周來首度下滑

零售資訊公司Placer.ai的數據顯示，沃爾瑪、好市多以及目標百貨（Target）這三大零售業者，美國門市的客流量為幾...

熱門新聞

「TaiwanCanHelp」 歐盟主席推特感謝台灣捐560萬口罩

影／中國大姐在美狂掃口罩！爽拍片轉賣喊「不給美國人留」

懷汀石油聲請破產 油價戰首家陣亡美頁岩油廠商

美九旬奶奶抗疫成功：靠家傳馬鈴薯湯讓身體好起來

女脫北者驚爆 北韓集中營拿政治犯屍體作為「人體肥料」

美股第2季開季不利 道瓊重挫4.4%下跌973點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。