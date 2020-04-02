影／開學了！父母愚人節整小孩 得到最真實反應

全球在新冠肺炎疫情下度過4月1日愚人節，國外家長也趁此機會惡整自家小孩，為無聊的居家隔離生活增添一些樂趣。

美國路易斯安那州一對父母一大早就把孩子叫醒，表示雖然疫情爆發，但他們今天就要返回學校上課，要孩子們趕緊做好準備。等到孩子都穿戴好，他們才大喊「愚人節」快樂，接著只見孩子們氣到直接摔書包，大女兒更怒把媽媽趕出房間。