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影／開學了！父母愚人節整小孩 得到最真實反應
全球在新冠肺炎疫情下度過4月1日愚人節，國外家長也趁此機會惡整自家小孩，為無聊的居家隔離生活增添一些樂趣。
美國路易斯安那州一對父母一大早就把孩子叫醒，表示雖然疫情爆發，但他們今天就要返回學校上課，要孩子們趕緊做好準備。等到孩子都穿戴好，他們才大喊「愚人節」快樂，接著只見孩子們氣到直接摔書包，大女兒更怒把媽媽趕出房間。
英國一對父母也用了這招，在兩個女兒興奮穿好制服、背著書包準備要出門時，問她們知不知道什麼是4月1日愚人節，兩人這時才發現自己被老爸整了。其中一名女兒氣得衝上前對爸爸又打又咬；成功整到女兒的爸爸則是爆笑不已。這對父母表示，這樣做是為了減少在家上課的無聊感，而孩子被整的反應實在「太讚了」。
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