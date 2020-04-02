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日退休基金也陷股海深淵 首季虧損18兆日圓

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
日本政府退休投資基金（GPIF）在今年第1季損失創紀錄的18兆日圓（1,660億美元）。（圖／路透）
日本政府退休投資基金（GPIF）在今年第1季損失創紀錄的18兆日圓（1,660億美元）。（圖／路透）

根據野村證券估計，全球最大退休基金日本政府退休投資基金（GPIF）在今年第1季損失創紀錄的18兆日圓（1,660億美元），主要是在新冠疫情衝擊之際，GPIF對股市較高曝險所致。

GPIF在1月至3月的虧損，將導致截至3月31日止會計年度頭三季度（4-12月）所賺得的9.42兆日圓全部吐回，全年度損失達8.6兆日圓，為四年來首度年度虧損。

野村證券首席財政政策分析師Masahiro Nishikawa表示，海外股票投資是GPIF最大虧損來源，損失10.6兆日圓，日本股票損失估計達7.6兆日圓，國內債券損失1,000億日圓，至於海外債券則產生3,000億日圓獲利。

GPIF原先的理事長高橋則廣已於3月31日按原定計畫卸下職位，他強調，該基金的目標是長期的。GPIF近年一直增加對風險股票的投資，4月1日將開始配置更多投資組合於海外債券，此舉也將增加對市況動盪的曝險。

GPIF 1日宣布由52歲、高盛集團前銀行家植田榮治接任投資長。

GPIF是全世界最大退休基金之一，管理160兆日圓資產。該基金從2014年開始調高海外股票配置，目前的目標是將50%投資組合配置於國外資產，高於原先的40%比率；對海外債券的配置比率目標調高至25%，對國內債券的配置比率目標則降至25%。

疫情 外資 新冠肺炎

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