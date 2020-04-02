視訊軟體Zoom因疫情火紅 NASA等機構禁用

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行，讓視訊會議軟體Zoom使用激增。但美國包括NASA與SpaceX基於「重大隱私及安全疑慮」，要求不得使用這款App。

美國國家航空暨太空總署（NASA）發言人謝爾霍茲（Stephanie Schierholz）也表示，已禁止員工使用Zoom。美國執法部門也對Zoom的安全性提出警告。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，美國的新型冠狀病毒確診人數為21萬6515人，為全球最多。為防堵疫情擴大，許多美國人被要求在家隔離，Zoom及其他視訊軟體的使用急遽上升。

根據路透社掌握的文件內容，太空探索科技公司（SpaceX）於3月28日發出的電子郵件中告訴員工，即日起不能使用Zoom。SpaceX在信中表示「我們了解到，許多員工利用這項工具來舉行會議」，要求員工使用電子郵件、簡訊及電話來替代。

太空探索科技公司是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的私人火箭公司。

美國聯邦調查局（FBI）波士頓辦公室3月30日發佈有關Zoom的警示，呼籲Zoom用戶不要在公共或是共享網域內舉行視訊會議。FBI先前已接獲2起通報，有不明人士入侵學校的視訊會議。這類駭客入侵線上會議的現象被稱為zoombombing。

調查報導類的新聞網站「攔截」（The Intercept）3月31日報導，Zoom的視訊會議並非在所有會議參加者間（end-to-end）加密傳輸，Zoom本身也可看到用戶的會議內容。

Zoom未立即對此做出回應，但過去已建議用戶開啟平台上所有隱私權的功能。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳亦偉）1090401