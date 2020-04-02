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黃金ETF持倉飆上歷史新高 紙黃金不是真黃金

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
雙線資本投資長岡雷克警告正在瘋搶黃金ETF的投資人，不要以為真能換得滿滿真黃金。（圖／路透）
雙線資本投資長岡雷克警告正在瘋搶黃金ETF的投資人，不要以為真能換得滿滿真黃金。（圖／路透）

「債券天王」、雙線資本投資長岡雷克警告正在瘋搶黃金ETF的投資人，不要以為真能換得滿滿真黃金。道富集團（State Street）500億美元SPDR Gold Share ETF（代碼GLD）上周吸引29億美元資金流入，創2009年以來新高；彭博彙整的數據也顯示，黃金ETF的資產周二（3月31日）攀抵歷史高點。

投資人對新冠病毒疫情的擔憂，衝高黃金的的避險需求。岡雷克提醒，儘管GLD這類ETF有實物黃金支持，但散戶投資人想賣掉來獲得實際金條的過程，可沒那樣簡單。他說，「紙黃金」ETF，只是個投機工具，投資人持有基金單位並不等於擁有金條。

道富環球投資顧問ETF研究主管Matthew Bartolini證實了，如果想把GLD基金單位換成實物黃金，是「在正常程序之外」。因為，該基金的託管人紐約梅隆銀行並不與直接與公眾往來。一般資資人要透過仲介經紀特別安排，才能看怎麼把一紙基金憑證換回真正的金條。

不過岡雷克或許多慮了。彭博行業研究的Eric Balchunas認為，大多數購買黃金ETF的投資人應該只是為了抓住黃金價格走勢，而不是想獲取黃金實物。他說：「一般來說，大多數人不想要黃金。他們想要黃金帶來的報酬。」

黃金ETF的持倉部位攀上歷史新高。（擷自彭博資訊）
黃金ETF的持倉部位攀上歷史新高。（擷自彭博資訊）

ETF 疫情 金價

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