快訊

新冠肺炎「症狀」已經改變！但有2點跟流感最不一樣

護台灣！防疫紓困加碼至1兆500億 行政院臨時院會拍板

夏普全球據點拼口罩生產 未來有可能變成常態事業

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
夏普在日本三重縣多氣町的口罩生產線。 美聯社
夏普在日本三重縣多氣町的口罩生產線。 美聯社

《日本經濟新聞》報導，新冠病毒疫情嚴峻當前，電子廠夏普（Sharp）現在力拼生產口罩，要在其歐洲、印度和中國大陸的據點生產外科口罩，來支應突然的大量需求。

日經指出，夏普社長戴正吳周三（1日）在發給員工的訊息中表示，製作口罩「也有可能成為長期的、能夠永續經營的事業」。他說，夏普這些海外據點開始生產口罩的日程以及營運規模，將會在日後決定。

這是夏普母公司鴻海2月就在台灣展開醫療用口罩生產的另一延伸。新冠病毒疫情在全球大爆發，醫護人員及一般大眾對醫療級口罩的需求飆升。

夏普在日本已經開始生產口罩，回應日本政府呼籲彌補全國口罩短缺的請求。首批產品已在上月底交貨。總部在大阪的夏普利用旗下靠近三重縣一處液晶顯示器工廠的乾淨廠房，轉而生產口罩。

該生產線的設備與裝機獲得日本政府補助，最終可日產50萬片口罩，初期產能為日產15萬片。目前僅供貨給日本政府，日經說，未有計劃透過公司的官網銷售。

口罩 日產 疫情 夏普

延伸閱讀

台灣捐國際千萬口罩 台大醫施景中感動：善意會回到自己身上

躲過可怕車禍 他產百萬片口罩不織布內襯回報

台灣送200萬片口罩給美 國務院致謝指「真正的朋友」

費鴻泰向中央喊話 期待兒童節送口罩當禮物

相關新聞

夏普全球據點拼口罩生產 未來有可能變成常態事業

《日本經濟新聞》報導，新冠病毒疫情嚴峻當前，電子廠夏普（Sharp）現在力拼生產口罩，要在其歐洲、印度和中國大陸的據點生...

美股第2季開季不利 道瓊重挫4.4%下跌973點

由於擔心新型冠狀病毒會使經濟關閉的時間長於預期，華爾街第2季開季不利，股市下跌。

IMF：抗疫戰爭至少持續1到2季 應制定戰時措施應對危機

國際貨幣基金（IMF）1日說，全球決策人士必須針對家庭、企業與金融部門，制定「戰時」措施來抗擊疫情。各國政府應向衛生部門...

美股開盤大跌！三大指數早盤跌約3％ 能源科技股領跌

美股1日開盤延續昨日頹勢，三大指數齊步開低，道瓊工業平均指數下跌4%，一度挫跌近900點，目前下跌近3%，那斯達克一度跌...

彭博報導 美擬緩徵特定關稅

知情人士表示，美國總統川普已批准一項計畫，對最惠國進口商品的關稅，將緩徵三個月，以減緩新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

聯合國:疫情將使今年全球經濟萎縮1%

聯合國經濟和社會事務部1日發表報告說，新冠肺炎疫情可能導致今年全球經濟萎縮1%左右，遠低於先前預測的成長2.5%。

南韓上月出口 勉強持穩

儘管新冠肺炎疫情肆虐，南韓3月出口勉強持穩，較去年同月小幅下滑，主要拜工作天數較多及半導體外銷維持水準。但南韓企劃財政部長表示，疫情的衝擊遲早會發酵。

疫情衝擊 市場大降亞企獲利預測

分析師大幅調降亞洲企業2020年的獲利預測，因擔憂因應新冠肺炎疫情採取的工廠停工和社交距離措施，將嚴重打擊企業今年獲利。

美保險業也中槍 疫情相關理賠金每月上看3,830億美元

彭博資訊報導，新冠肺炎疫情衝擊全球企業，如今也波及保險公司，導致保險業者擔憂每月可能面臨最高3,830億美元（新台幣11...

南韓行動銀行 用戶數創新高

南韓央行一日發布數據顯示，去年網路與行動銀行服務的用戶人數與成交量都寫下歷來新高。

川普調停沙俄油價戰

美國總統川普希望與沙烏地阿拉伯和俄羅斯一起坐下來談，讓世界兩大石油出口國之間的價格戰休兵。但目前尚未見到沙國有態度軟化的跡象。

懷汀石油聲請破產 油價戰首家陣亡美頁岩油廠商

美國頁岩油廠商懷汀石油公司（Whiting Petroleum Corp.）今天向法院聲請破產保護，成為油價戰肇致全球石...

熱門新聞

「TaiwanCanHelp」 歐盟主席推特感謝台灣捐560萬口罩

載著援美物資的俄軍機起飛 川普：俄送我們滿滿一飛機

影／中國大姐在美狂掃口罩！爽拍片轉賣喊「不給美國人留」

懷汀石油聲請破產 油價戰首家陣亡美頁岩油廠商

女脫北者驚爆 北韓集中營拿政治犯屍體作為「人體肥料」

抗疫外交 金融時報：台灣擬贈歐盟口罩恐惹惱中國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。