夏普全球據點拼口罩生產 未來有可能變成常態事業

《日本經濟新聞》報導，新冠病毒疫情嚴峻當前，電子廠夏普（Sharp）現在力拼生產口罩，要在其歐洲、印度和中國大陸的據點生產外科口罩，來支應突然的大量需求。

日經指出，夏普社長戴正吳周三（1日）在發給員工的訊息中表示，製作口罩「也有可能成為長期的、能夠永續經營的事業」。他說，夏普這些海外據點開始生產口罩的日程以及營運規模，將會在日後決定。

這是夏普母公司鴻海2月就在台灣展開醫療用口罩生產的另一延伸。新冠病毒疫情在全球大爆發，醫護人員及一般大眾對醫療級口罩的需求飆升。

夏普在日本已經開始生產口罩，回應日本政府呼籲彌補全國口罩短缺的請求。首批產品已在上月底交貨。總部在大阪的夏普利用旗下靠近三重縣一處液晶顯示器工廠的乾淨廠房，轉而生產口罩。

該生產線的設備與裝機獲得日本政府補助，最終可日產50萬片口罩，初期產能為日產15萬片。目前僅供貨給日本政府，日經說，未有計劃透過公司的官網銷售。