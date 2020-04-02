美股第2季開季不利 道瓊重挫4.4%下跌973點

由於擔心新型冠狀病毒會使經濟關閉的時間長於預期，華爾街第2季開季不利，股市下跌。

道瓊工業平均指數收盤下跌973.65點或4.44%收2萬943.51點。史坦普500指數下跌114.09點或4.41%收2470.5點。那斯達克綜合指數下跌339.52點或4.41%收7360.58點。主要指數在交易最後幾分鐘觸及盤中低點，道指一度下跌超過1100點。

川普總統31日表示，美國應對猖獗的新冠病毒「未來非常非常痛苦的兩個星期」做好準備。白宮官員預計美國將有10萬至24萬個病毒死亡案例。

川普在白宮新聞發布會上說：「未來兩星期將會非常難熬。」「在注意到這種看不見的敵人造成的死亡黑暗面時，這真是讓人難以置信。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，他將關閉紐約市的所有遊樂場，並補充說該州的疫情模式預計直至7月死亡率都將很高。他還說，紐約州的確診案例總數現在已超過8萬3000例。

Brandywine Global投資組合經理卡瑟(Patrick Kaser)說：「市場仍然存在巨大的不確定性。」「我們可以從歷史中尋求市場和經濟的指示，但找不到完美的方案。」

他說：「在這種情況下，對於長期投資人而言，最好的辦法就是弄清楚想要長期的投資目標。」

波音、美國運通和道氏公司均下跌逾7.5%，領跌道指。房地產投資、公用事業、能源和金融股拖累史指，每個類股都下跌至少5%。

ADP和穆迪分析(Moody's Analytics)的數據顯示，截至3月12日，美國私營企業裁員2萬7000人。至3月20日的當月失業人數將更嚴重，創歷史新高。與此同時，3月ISM製造業指數從2月的50.1降至49.1，代表情大流行期間美國製造業活動的萎縮。

Verdence Capital Advisors投資組合策略主管霍恩曼(Megan Horneman)說：「目前的訊息非常極端。」「將陸續公布的經濟數據結合在一起，投資人眼下需要吸收的東西還很多。」

她指出，不過，隨著財政刺激方案的推出，市場將「尋求底部」，「但不可能觸底」。

DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，新冠病毒驅動的市場大跌將在4月再次惡化，會突破3月的低點，「我們在3月中旬觸及的低點，我敢打賭將會被突破，」「市場的確重新回升至阻力區。但反彈出3月低點後，我們將經歷一個更長久的低點。」

新冠病毒大流行已經導致全國經濟停滯，商業生產停頓，並使數百萬的美國勞工失業。前所未有的社會動盪造成了前所未有的財務困境和動盪。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，全世界已確認病例超過90萬例。其中美國超過20萬例。

不過，Astoria Portfolio Advisors投資長戴維(John Davi)表示，拋售為活躍的經理人和投資人提供了一些機會，「不要一竿子打翻一條船，」「我認為此刻正是選股和主題投資人的進場時機。史指的波動幅度不會太大，因為漲跌個股都會很多。這就是為什麼我認為這是主動型經理人介入的時機。」