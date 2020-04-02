美保險業也中槍 疫情相關理賠金每月上看3,830億美元

彭博資訊報導，新冠肺炎疫情衝擊全球企業，如今也波及保險公司，導致保險業者擔憂每月可能面臨最高3,830億美元（新台幣11.585兆元）的理賠金。

美國至少已有新澤西、俄亥俄、麻州等三周議員提案，要求保險業者理賠與疫情有關的部分索賠。但美國財產保險公司協會（APCIA）氣得跳腳，認為保單並未涵蓋這些損失，且此舉可能危害保險業的穩定性。估計小企業每月的營業中斷損失最多將達到3,830億美元。

在各大城市和州政府設法圍堵疫情擴散之際，餐館等業者的營業也因此受到限制，這導致首次請領失業競救濟金的人數，飆上歷史高點，也使眾多小企業敦促政府展開行動。

麻州參議員艾傑奇（James Eldridge）表示，在麻州提出的法案，目標是保護餐館等小企業。他認為，若缺少「部分形式的財務救濟」—不論來自保險業或政府—許多餐飲業者可能會因此倒閉，「這將使我們所有人的處境變得更糟，包括保險業者在內，他們的客戶也會減少」。

新澤西州的提案，要求保險業者理賠部分業務中斷索賠，且理賠對象是設籍該州、全職員工人數不到100人的小企業。俄亥俄州也採取類似措施。

麻州的提案，則提議要求保險業者理賠員工人數不到150人的企業，且即使保單未涵蓋相關損失，保險公司仍必須理賠。