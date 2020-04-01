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IMF：抗疫戰爭至少持續1到2季 應制定戰時措施應對危機

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
圖為IMF總部大樓外觀。路透
圖為IMF總部大樓外觀。路透

國際貨幣基金（IMF）1日說，全球決策人士必須針對家庭、企業與金融部門，制定「戰時」措施來抗擊疫情。各國政府應向衛生部門提供重要物資，向失業者提供現金並提供私人企業薪資補貼等「特殊支持」。

該機構表示，在疫情持續期間，加大公共部門的干預力道是必要的，並預測這場抗疫戰爭將「至少」持續一到兩個季度。

IMF並指出，各國政府採取的政策措施規模跟成功與否，將決定遏制疫情散播後的經濟恢復速度。

疫情 IMF 戰爭

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