小摩：美退休基金未來兩季將砸4,000億美元買股

摩根大通（小摩）分析師認為，已延後調整投資組合的美國退休基金，未來兩季可能投入約4,000億美元資金買股，有望提振受新冠肺炎疫情重創的股市。

摩根大通在31日發布的報告指出，過去幾周來資產價格大幅震盪，促使一些基金經理人暫緩調整投資組合；股價崩跌，使他們原本投資配置中的股市部位受到不尋常的衝擊。標普500指數今年以來累計下跌20%，第1季的表現是2008以來最差。

撰寫報告的小摩策略師潘尼吉爾佐格盧（Nikolaos Panigirtzoglou）表示：「我們仍認為美國退休基金終將在一到兩季內重新調整。」

小摩分析師表示，日後可能發現，對於這些退休基金未來兩季買股4,000億美元的推測，或許過於保守。金融危機後，美國的退休基金在2009年第1季投入2,000億美元買股，相當於目前的6,000億美元。

對資產管理公司來說，市場激烈震盪是一大挑戰。標普500指數一度自2月高點下挫約24%，但聯準會（Fed）提供前所未見的支持，以及國會通過2.2兆美元紓困方案，激勵美股3月23日以來反彈15.5%。