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美股開盤大跌！三大指數早盤跌約3％ 能源科技股領跌
美股1日開盤延續昨日頹勢，三大指數齊步開低，道瓊工業平均指數下跌4%，一度挫跌近900點，目前下跌近3%，那斯達克一度跌深3.2%，標普500指數亦曾挫跌3.8%。
能源與科技族群為今日大盤主要領跌族群，石油巨頭埃克森美孚挫跌近4%，臉書與Google跌逾3%，蘋果也走跌2.6%。另外，銀行類股也大幅下跌，摩根士丹利開盤一度跌深8%，目前跌約5%，高盛與美國銀行則跌4%。
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