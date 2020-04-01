美股開盤大跌！三大指數早盤跌約3％ 能源科技股領跌

「新興市場教父」墨比爾斯表示，他已開始大舉買進被低估的股票，認為某些公司已準備自近來的股市低點反彈。貝萊德執行長芬克也審慎樂觀看待展望，預估經濟將會復甦，屆時市場將出現「大量機會」。但「末日博士」羅比尼警告，全球經濟仍面臨三大風險，可能使美國衰退惡化為「更大的蕭條」（Greater Depression）。

2020-04-01 00:44