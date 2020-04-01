高盛狠砍亞企今年獲利成長預測 台企也未倖免

分析師大幅調降亞洲企業2020年的獲利預測，因擔憂因應新冠肺炎疫情採取的工廠停工和社交距離措施，將嚴重打擊企業今年的獲利。

路孚特（Refinitiv）的數據顯示，過去一個月來分析師已將亞洲企業今年的獲利預測調降6.4%。

高盛集團（Goldman Sachs）上周將亞洲企業今年的每股盈餘（EPS）成長率預測，從正1%大幅降至負14%。該公司自新冠肺炎疫情爆發以來，已將亞洲企業今年的獲利預測調降24個百分點。

高盛表示，預期未來將有更多負值修正。在亞洲，高盛將中國大陸企業的獲利成長預測調降6個百分點至負6%，將南韓企業的獲利成長預測調降42個百分點至負20%。

高盛也將台灣企業的獲利成長預測下修32個百分點至負30%，並把印度企業的獲利成長預測調降12個百分點至負3%。

根據數據，分析師對韓企今年獲利預測平均調降24%，降幅為亞洲企業當中最大。數據並顯示，南韓3月出口比一年前下滑0.2%，目前正逢肺炎疫情擾亂工廠生產和供應鏈。

在過去一個月以來，分析師對印尼、泰國及澳洲企業的獲利預測降幅都超過10%。從產業來看，分析師對能源業今年獲利預測下修23%，減幅為所有產業當中最大，主要受上月油價大跌拖累。