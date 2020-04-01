外資3月大舉撤出亞股 台、韓各失血逾100億美元

受新冠肺炎疫情衝擊，外資3月大舉撤出亞股，創至少12年來最大外逃規模，台灣和南韓股市失血最嚴重，各流出逾100億美元。

路透彙整台灣、南韓、印度、印尼、菲律賓、泰國和越南證交所的資料顯示，外國投資者3月淨賣出這些地區的股票333億美元，為至少自2008年1月以來最高。

分析師指出，機構投資人爭相轉向較安全的貨幣，導致美元短缺，也阻礙資金流入新興亞洲股市。

法國巴黎銀行資產管理公司駐香港多資產量化方案主管Paul Sandhu表示：「我們已見到資金流出新興市場，包括債市和股市；新冠疫情病例增加狀況，由已開發市場回到亞洲，這些資金大多數流向安全資產。不過，這種狀況不會一直延續，我們認為，隨著疫情在美國造成的衝擊程度趨於明朗，資金終將回籠，尤其是亞股。」

路透報導指出，台灣和南韓股市3月各有逾100億美元外資流出。印度股市流出約83億美元，印尼和越南各流出約4億美元。