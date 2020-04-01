快訊

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

外資3月大舉撤出亞股 台、韓各失血逾100億美元

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
新冠疫情引發外資大舉撤離亞洲新興股市，台灣和南韓3月嚴重失血。 路透
新冠疫情引發外資大舉撤離亞洲新興股市，台灣和南韓3月嚴重失血。 路透

受新冠肺炎疫情衝擊，外資3月大舉撤出亞股，創至少12年來最大外逃規模，台灣和南韓股市失血最嚴重，各流出逾100億美元。

路透彙整台灣、南韓、印度、印尼、菲律賓、泰國和越南證交所的資料顯示，外國投資者3月淨賣出這些地區的股票333億美元，為至少自2008年1月以來最高。

分析師指出，機構投資人爭相轉向較安全的貨幣，導致美元短缺，也阻礙資金流入新興亞洲股市。

法國巴黎銀行資產管理公司駐香港多資產量化方案主管Paul Sandhu表示：「我們已見到資金流出新興市場，包括債市和股市；新冠疫情病例增加狀況，由已開發市場回到亞洲，這些資金大多數流向安全資產。不過，這種狀況不會一直延續，我們認為，隨著疫情在美國造成的衝擊程度趨於明朗，資金終將回籠，尤其是亞股。」

路透報導指出，台灣和南韓股市3月各有逾100億美元外資流出。印度股市流出約83億美元，印尼和越南各流出約4億美元。

疫情 南韓 亞股

延伸閱讀

確診新冠肺炎竟是玩笑！金在中惹怒網友　韓防疫本部要開罰

越南啟動全國隔離 鴻海、仁寶：照常生產

越南抗疫隔離15天 鴻海：越南廠正常運作

越南下令全國隔離15天抗疫 儒鴻、聚陽維持正常營運

相關新聞

美國消費者不只搶衛生紙 PC、啞鈴也熱賣

軟體公司奧多比（Adobe）以分析工具蒐集到的最新數據顯示，美國最近電子商務銷售業績激增，反映民眾網購活動熱絡，購買的物...

成也囤貨敗也囤貨？ 美好市多客流量為幾周來首度下滑

零售資訊公司Placer.ai的數據顯示，沃爾瑪、好市多以及目標百貨（Target）這三大零售業者，美國門市的客流量為幾...

疫情重創市場 這六種避險資產再度展現價值

新冠肺炎疫情愈演愈烈，在國際市場走過驚心動魄的第1季後，美國公債、黃金等避險資產成為大贏家，原油、歐股、新興市場股市則成...

疫情衝擊廣告收益 梅鐸停刊澳洲60份報紙

媒體大亨梅鐸的新聞集團（News Corp）1日宣布，因新冠肺炎疫情衝擊廣告收益，旗下約60家澳洲地方報紙將暫停發行實體報。

疫情衝擊 全日空6400空服員分批輪休為期一年

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒重創航空業，全日本空輸已與工會達成共識，從今天讓約64...

疫情衝擊廣告收入！梅鐸新聞集團停刊60份報紙！

媒體大亨梅鐸的新聞集團（News Corp）1日宣布，因新冠肺炎疫情衝擊廣告收益，旗下大約60家澳洲地方報紙將暫停發行實...

道瓊跌逾400點 創史上最糟單季和2008年來最糟單月走勢

由於新型冠狀病毒大流行引發的歷史性市場波動，股市在第1季的最後一個交易日下跌。

疫情攪局 小麥稻米價格狂飆

新冠肺炎疫情擴散，不但促使民眾瘋狂搶購麵條、大米及麵包，而且封城措施又攪亂農產品供應鏈，加上多國限制農產品出口，導致供需失調，已帶動國際小麥及稻米價格大漲。玉米與黃豆期貨則因需求受衝擊而重挫，分析師警告，第2季的商品需求展望可能更加惡化。

全球跌18% 海嘯來最糟一季

新冠肺炎疫情在中國大陸與全球各地急遽升溫、迫使各國實施居家避疫與各種隔離措施，導致經濟活動急凍，在第1季撼動世界金融市場，全球股市第1季以來跌逾18%，為2008年來最大單季跌幅，美股表現甚至可能是史上最差的第1季。

末日博士羅比尼示警：美將陷更大蕭條

「新興市場教父」墨比爾斯表示，他已開始大舉買進被低估的股票，認為某些公司已準備自近來的股市低點反彈。貝萊德執行長芬克也審慎樂觀看待展望，預估經濟將會復甦，屆時市場將出現「大量機會」。但「末日博士」羅比尼警告，全球經濟仍面臨三大風險，可能使美國衰退惡化為「更大的蕭條」（Greater Depression）。

石油Q2日產量 估減千萬桶

新冠肺炎擴散造成全球原油需求減少的數量，可能相當於油國組織（OPEC）的總產量，加上沙國保證將擴大產量，將迫使OPEC內、外的許多其他生產者關井停產。IHS Markit預估，全球第2季的石油產量減少幅度將上看每日1,000萬桶。

川普熱線普亭 要穩定油價

美國總統川普表示，他擔心油價已跌過頭，因此3月30日與俄羅斯總統普亭通話，討論俄國與沙烏地阿拉伯的石油價格戰問題，他並稱這場油價戰是「瘋狂」舉動。國際油價31日盤中應聲勁漲近9%。

熱門新聞

石油Q2日產量 估減千萬桶

學校停課媽被迫在家教小孩 兒日記曝情況：很不妙

川普想再撒錢救美國經濟　籲推出2兆美元基礎設施法案

道瓊跌逾400點 創史上最糟單季和2008年來最糟單月走勢

末日博士羅比尼示警：美將陷更大蕭條

超市掃貨塞滿車廂被罵「囤貨」 女出面解釋原因網讚：超暖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。