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美國消費者不只搶衛生紙 PC、啞鈴也熱賣

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
企業為防疫紛紛要求員工在家上班，推升筆電需求。美聯社
企業為防疫紛紛要求員工在家上班，推升筆電需求。美聯社

軟體公司奧多比（Adobe）以分析工具蒐集到的最新數據顯示，美國最近電子商務銷售業績激增，反映民眾網購活動熱絡，購買的物品也從早先的抗疫用品與民生必需品，擴及準備居家避疫用的健身器材，以及在家上班所需的電腦。

巴隆周刊（Barron's）報導，奧多比數位經濟指數（Adobe Digital Economy Index）顯示，在3月13日至15日期間，美國電子商務銷售較3月上旬躍增25%，大致由日用雜貨網購所驅動。該指數獲美國百大網路零售商中的80家採用，追蹤5,500萬種項個別產品的銷售情況。

值得注意的是，各類商品開始熱賣的轉折點各不相同，例如電腦類直到3月中旬才開始走高，日用品雜貨的買氣在2月初就大爆發，而洗手液這類抗疫產品的銷售早在1月下旬就開始激增。

在新冠肺炎疫情蔓延的陰影下，清潔用品和不易腐敗食品熱銷，並不令人意外。以下是奧多比的一些發現：

--自1月至3月11日期間，「防疫」項目產品銷售狂飆807%。這個項目包括洗手液、手套、口罩和抗疫噴霧等。

-- 同時期非處方藥品如感冒藥、流感藥、止痛藥等，銷售竄升217%。

-- 衛生紙銷售激增231%。

-- 罐頭食品和耐貯存食物銷售躍增87%。

-- 3月11日至15日期間，健身用具如壺鈴、啞鈴、跑步機等，銷售較3月頭10天暴增55%。

-- 3月11日至25日，網購電腦（筆電、桌機等）較3月1-10日銳增40%。

-- 3月12日至25日，線上服飾店銷售較2月1日至3月10日期間下滑13%。不過，整體而言，線上服飾銷售與疫情爆發前的水準差不多，反映大型零售商的促銷活動。

--2月24日至3月21日，每日「上網購物，店內取貨」交易激增62%。

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