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成也囤貨敗也囤貨？ 美好市多客流量為幾周來首度下滑

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
沃爾瑪、好市多以及目標百貨的美國門市客流量為幾周以來首度下滑，受新冠肺炎疫情惡化所拖累。美聯社
沃爾瑪、好市多以及目標百貨的美國門市客流量為幾周以來首度下滑，受新冠肺炎疫情惡化所拖累。美聯社

零售資訊公司Placer.ai的數據顯示，沃爾瑪好市多以及目標百貨（Target）這三大零售業者，美國門市的客流量為幾周以來首度下滑。先前囤貨搶購物品的人潮，似乎隨新冠肺炎疫情惡化而消失。

根據Placer.ai的資料，沃爾瑪3月第三周的客流量比去年同期下滑6.7%，但第二周可是大增18.4%；好市多第二周的客流量年增率也多達34.7%，第三周則比一年前下滑8.7%。

目標百貨上月第二周的客流量比一年前增加19.2%，第三周卻年減20.5%。這三家零售商在2月最後一周和3月首周的客流量都有增加。

Placer.ai行銷副總裁切諾夫斯基認為，長期囤貨的行為正承受下行風險，一旦取得所有需要的物資，前往零售門市的需求就會銳減。

數據也顯示，零售通路客流量下滑的情況在疫情重災區更加明顯，例如紐約零售商店的客流量縮減幅度最大。相較之下，受疫情衝擊較低的亞利桑那州，零售商店的客流量下滑幅度較小。

切諾夫斯基說：「正面的消息是，數據顯示，情勢好轉、沒有惡化的地區，消費者行為較容易回歸正常模式」。他也表示，零售商店的客流量下滑，部分可歸因於網購送貨服務增加，因為顧客設法保持社交距離。

另據奧多比分析公司（Adobe Analytics）的數據，3月13至15日這兩天和3月1日至11日比起來，美國生鮮商品的電商銷售成長25%。而自2月24日至3月21日，指定門市取貨的網路訂單比一年前勁增62%。

除了生鮮商品，啞鈴這類健身設備和電腦的3月網路訂單也大幅提升。

疫情 沃爾瑪 好市多

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