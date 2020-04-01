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疫情重創市場 這六種避險資產再度展現價值
新冠肺炎疫情愈演愈烈，在國際市場走過驚心動魄的第1季後，美國公債、黃金等避險資產成為大贏家，原油、歐股、新興市場股市則成為輸家。
彭博資訊報導，在25種主要資產中，美國公債、黃金、美元、德國公債、瑞士法郎及日圓，是今年頭三個月能產生報酬率的資產，其中美國公債的報酬率達到8.52%，黃金也達到6.94%。
在這個疫情衝擊各國經濟、引發市場震盪的時刻，傳統避險資產再度證明自身價值。
然而，市場對美國公債的流動性枯竭疑慮，已持續數周；黃金波動的程度，創2008年金融海嘯以來新高；美元剛經歷1985年以來最差勁的單周之一；歐洲各國政府為減緩疫情衝擊，正考慮進一步推出刺激措施，甚至可能聯合發債，使德國公債承壓。
即便如此，這些資產依然能在眾多資產中脫穎而出，可想見其他資產的震盪程度一定更激烈。例如，歐股第1季寫下2002年來最大單季跌幅。
石油資產則成為最大輸家，紐約原油期貨首季暴跌67.1%。在疫情打擊需求之際，產油大國又發動油價戰，導致石油資產賣壓出籠。
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