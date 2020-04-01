快訊

戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情重創市場 這六種避險資產再度展現價值

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
上季市場激烈震盪，有誰能倖存呢？美聯社
上季市場激烈震盪，有誰能倖存呢？美聯社

新冠肺炎疫情愈演愈烈，在國際市場走過驚心動魄的第1季後，美國公債、黃金等避險資產成為大贏家，原油、歐股、新興市場股市則成為輸家。

彭博資訊報導，在25種主要資產中，美國公債、黃金、美元、德國公債、瑞士法郎及日圓，是今年頭三個月能產生報酬率的資產，其中美國公債的報酬率達到8.52%，黃金也達到6.94%。

在這個疫情衝擊各國經濟、引發市場震盪的時刻，傳統避險資產再度證明自身價值。

然而，市場對美國公債的流動性枯竭疑慮，已持續數周；黃金波動的程度，創2008年金融海嘯以來新高；美元剛經歷1985年以來最差勁的單周之一；歐洲各國政府為減緩疫情衝擊，正考慮進一步推出刺激措施，甚至可能聯合發債，使德國公債承壓。

即便如此，這些資產依然能在眾多資產中脫穎而出，可想見其他資產的震盪程度一定更激烈。例如，歐股第1季寫下2002年來最大單季跌幅。

石油資產則成為最大輸家，紐約原油期貨首季暴跌67.1%。在疫情打擊需求之際，產油大國又發動油價戰，導致石油資產賣壓出籠。

疫情 德國 金融海嘯

延伸閱讀

渣打：美元相對強勁 持續看好黃金

國泰證4月投資氣象觀測 黃金正向 日股、礦業負向

德國女來台居家檢疫大讚「台政府超用心」意外引網暴動：太正了吧

黃金愛河名歌廣場5日吹熄燈號 高雄市觀光局將推新規畫

相關新聞

疫情重創市場 這六種避險資產再度展現價值

新冠肺炎疫情愈演愈烈，在國際市場走過驚心動魄的第1季後，美國公債、黃金等避險資產成為大贏家，原油、歐股、新興市場股市則成...

疫情衝擊廣告收益 梅鐸停刊澳洲60份報紙

媒體大亨梅鐸的新聞集團（News Corp）1日宣布，因新冠肺炎疫情衝擊廣告收益，旗下約60家澳洲地方報紙將暫停發行實體報。

疫情衝擊 全日空6400空服員分批輪休為期一年

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒重創航空業，全日本空輸已與工會達成共識，從今天讓約64...

疫情衝擊廣告收入！梅鐸新聞集團停刊60份報紙！

媒體大亨梅鐸的新聞集團（News Corp）1日宣布，因新冠肺炎疫情衝擊廣告收益，旗下大約60家澳洲地方報紙將暫停發行實...

道瓊跌逾400點 創史上最糟單季和2008年來最糟單月走勢

由於新型冠狀病毒大流行引發的歷史性市場波動，股市在第1季的最後一個交易日下跌。

疫情攪局 小麥稻米價格狂飆

新冠肺炎疫情擴散，不但促使民眾瘋狂搶購麵條、大米及麵包，而且封城措施又攪亂農產品供應鏈，加上多國限制農產品出口，導致供需失調，已帶動國際小麥及稻米價格大漲。玉米與黃豆期貨則因需求受衝擊而重挫，分析師警告，第2季的商品需求展望可能更加惡化。

全球跌18% 海嘯來最糟一季

新冠肺炎疫情在中國大陸與全球各地急遽升溫、迫使各國實施居家避疫與各種隔離措施，導致經濟活動急凍，在第1季撼動世界金融市場，全球股市第1季以來跌逾18%，為2008年來最大單季跌幅，美股表現甚至可能是史上最差的第1季。

末日博士羅比尼示警：美將陷更大蕭條

「新興市場教父」墨比爾斯表示，他已開始大舉買進被低估的股票，認為某些公司已準備自近來的股市低點反彈。貝萊德執行長芬克也審慎樂觀看待展望，預估經濟將會復甦，屆時市場將出現「大量機會」。但「末日博士」羅比尼警告，全球經濟仍面臨三大風險，可能使美國衰退惡化為「更大的蕭條」（Greater Depression）。

石油Q2日產量 估減千萬桶

新冠肺炎擴散造成全球原油需求減少的數量，可能相當於油國組織（OPEC）的總產量，加上沙國保證將擴大產量，將迫使OPEC內、外的許多其他生產者關井停產。IHS Markit預估，全球第2季的石油產量減少幅度將上看每日1,000萬桶。

川普熱線普亭 要穩定油價

美國總統川普表示，他擔心油價已跌過頭，因此3月30日與俄羅斯總統普亭通話，討論俄國與沙烏地阿拉伯的石油價格戰問題，他並稱這場油價戰是「瘋狂」舉動。國際油價31日盤中應聲勁漲近9%。

亞股今年首季重摔20%這國跌最慘 專家：賣壓異乎尋常

雖然亞股31日在今年首季的結算日普遍收紅，但整季跌深約20%，彭博電視（Bloomberg TV）市場報導記者大衛‧英格...

美股早盤道瓊下挫119點 將創史上最爛Q1表現

美股三大指數3月31日早盤下跌，但跌幅均在1%以內。

熱門新聞

為出門不惜秀下限！ 英國人假扮「灌木叢、垃圾袋」

石油Q2日產量 估減千萬桶

學校停課媽被迫在家教小孩 兒日記曝情況：很不妙

韓國試劑受歡迎 連美國都搶著要 有這些原因

川普想再撒錢救美國經濟　籲推出2兆美元基礎設施法案

道瓊跌逾400點 創史上最糟單季和2008年來最糟單月走勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。