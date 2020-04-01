快訊

頒褒揚令給郝柏村？蔡英文：理所當然

台灣若大規模檢測 專家：等同按下醫療自爆鈕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防新冠病毒傳播 加州提早釋放3500囚犯

聯合報 / 編譯范振光／即時報導
加州將提前釋放部分非暴力犯。美聯社
加州將提前釋放部分非暴力犯。美聯社

法新社報導，美國加州為防範新冠病毒在監獄蔓延，計畫提前釋放3500名非暴力犯。加州監獄已有22名工作人員和4名囚犯確診。

加州矯正與更生局（CDCR）表示，刑期剩下不到30天的囚犯優先釋放，接著是不到60天後可出獄的囚犯。

新澤西州和一些美國城市，已實施類似提前假釋措施。

美國司法部長巴維理上周表示，他告訴聯邦監獄提前釋放部分囚犯，可能有2000人可以提早出獄。

監獄 假釋

延伸閱讀

舊金山居家防疫到5月 加州學校本學期復課無望

印尼進入公共衛生緊急狀態　將提前釋放3萬名囚犯防疫

加州新肺患者住院人數倍增！急徵醫護專業人員 退休的在學的都找來

美伊利諾州爆監獄群聚感染 101囚犯檢測陽性

相關新聞

防新冠病毒傳播 加州提早釋放3500囚犯

法新社報導，美國加州為防範新冠病毒在監獄蔓延，計畫提前釋放3500名非暴力犯。加州監獄已有22名工作人員和4名囚犯確診。

疫情衝擊廣告收入！梅鐸新聞集團停刊60份報紙！

媒體大亨梅鐸的新聞集團（News Corp）1日宣布，因新冠肺炎疫情衝擊廣告收益，旗下大約60家澳洲地方報紙將暫停發行實...

道瓊跌逾400點 創史上最糟單季和2008年來最糟單月走勢

由於新型冠狀病毒大流行引發的歷史性市場波動，股市在第1季的最後一個交易日下跌。

疫情攪局 小麥稻米價格狂飆

新冠肺炎疫情擴散，不但促使民眾瘋狂搶購麵條、大米及麵包，而且封城措施又攪亂農產品供應鏈，加上多國限制農產品出口，導致供需失調，已帶動國際小麥及稻米價格大漲。玉米與黃豆期貨則因需求受衝擊而重挫，分析師警告，第2季的商品需求展望可能更加惡化。

全球跌18% 海嘯來最糟一季

新冠肺炎疫情在中國大陸與全球各地急遽升溫、迫使各國實施居家避疫與各種隔離措施，導致經濟活動急凍，在第1季撼動世界金融市場，全球股市第1季以來跌逾18%，為2008年來最大單季跌幅，美股表現甚至可能是史上最差的第1季。

末日博士羅比尼示警：美將陷更大蕭條

「新興市場教父」墨比爾斯表示，他已開始大舉買進被低估的股票，認為某些公司已準備自近來的股市低點反彈。貝萊德執行長芬克也審慎樂觀看待展望，預估經濟將會復甦，屆時市場將出現「大量機會」。但「末日博士」羅比尼警告，全球經濟仍面臨三大風險，可能使美國衰退惡化為「更大的蕭條」（Greater Depression）。

石油Q2日產量 估減千萬桶

新冠肺炎擴散造成全球原油需求減少的數量，可能相當於油國組織（OPEC）的總產量，加上沙國保證將擴大產量，將迫使OPEC內、外的許多其他生產者關井停產。IHS Markit預估，全球第2季的石油產量減少幅度將上看每日1,000萬桶。

川普熱線普亭 要穩定油價

美國總統川普表示，他擔心油價已跌過頭，因此3月30日與俄羅斯總統普亭通話，討論俄國與沙烏地阿拉伯的石油價格戰問題，他並稱這場油價戰是「瘋狂」舉動。國際油價31日盤中應聲勁漲近9%。

亞股今年首季重摔20%這國跌最慘 專家：賣壓異乎尋常

雖然亞股31日在今年首季的結算日普遍收紅，但整季跌深約20%，彭博電視（Bloomberg TV）市場報導記者大衛‧英格...

美股早盤道瓊下挫119點 將創史上最爛Q1表現

美股三大指數3月31日早盤下跌，但跌幅均在1%以內。

美股勁揚 亞股接棒漲普遍收紅

亞洲股市今天延續前一天華爾街三大指數勁揚的漲勢，大多以紅盤作收。儘管國際油價反彈，投資人樂見中國製造業活動數據意外上揚，...

中國製造業漸復甦 亞股紛紛小幅上漲

中國3月的PMI指數上升至52.0，是市場近來少見的好消息，亞股也大多呈現小幅上漲！不過中國國家統計局指出，這僅反映出許多企業正在復工，不代表經濟活動已回到常軌。華寶信託的經濟學家聶文則認為，當前中國的製造業面臨的首要問題是「全球市場的需求不足」。

熱門新聞

馬來西亞下令「購物僅限一家之主」 眾多男人在超市裡迷路

為出門不惜秀下限！ 英國人假扮「灌木叢、垃圾袋」

學校停課媽被迫在家教小孩 兒日記曝情況：很不妙

韓國試劑受歡迎 連美國都搶著要 有這些原因

石油Q2日產量 估減千萬桶

影／待在家！居家抗疫不能出門 吉爾吉斯式隔離惹網友大笑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。