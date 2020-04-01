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防新冠病毒傳播 加州提早釋放3500囚犯
法新社報導，美國加州為防範新冠病毒在監獄蔓延，計畫提前釋放3500名非暴力犯。加州監獄已有22名工作人員和4名囚犯確診。
加州矯正與更生局（CDCR）表示，刑期剩下不到30天的囚犯優先釋放，接著是不到60天後可出獄的囚犯。
新澤西州和一些美國城市，已實施類似提前假釋措施。
美國司法部長巴維理上周表示，他告訴聯邦監獄提前釋放部分囚犯，可能有2000人可以提早出獄。
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