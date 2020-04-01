Fed解決美元荒再出招 這次讓全球央行循附買回取得美元
聯準會（Fed）為解決美元需求再度出招，將為全球貨幣主管機構建立一套臨時機制，讓各國當地的投資人和企業更容易取得美元。
據道瓊社報導，全球央行和貨幣主管當局可以美國公債為擔保，在Fed供短期使用的新機制中利用附買回交易取得美元。在紐約聯邦準備銀行有戶頭的外國貨幣機構可以提出申請，再經過Fed同意，即可使用此機制。此機制將於4月6日啟用，先實施至少六個月。
最近幾周匯市出現美元需求吃緊的情形，由於美元是全球貿易貨幣，投資人和企業都有需求。Fed已和14家央行調降換匯成本或啟動換匯機制，目的也在緩和美元需求的壓力。
Fed發布新聞稿說：「藉由開放各國央行利用他們所持有的證券來更便利地籌集美元，此機制也支持當地以美元計價的市場，並穩固市場信心。」「外國美元市場若能穩定，也轉而支持外國經濟條件，也因此透過信心和交易在內多種管道讓美國經濟受益。 」
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