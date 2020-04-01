疫情衝擊廣告收入！梅鐸新聞集團停刊60份報紙！
媒體大亨梅鐸的新聞集團（News Corp）1日宣布，因新冠肺炎疫情衝擊廣告收益，旗下大約60家澳洲地方報紙將暫停發行實體報。
新聞集團表示，將停止發行新南威爾斯省、維多利亞省、昆士蘭省及南澳省的報紙，但維持出版電子版報紙。
新聞集團大洋洲執行董事長米勒（Michael Miller）表示，「這不是一個簡單的決定」。他說，「新冠肺炎疫情導致無預期的經濟壓力，我們盡可能全力保障越多工作」。
米勒表示，因新冠肺炎疫情，政府限制房地產拍賣和驗屋檢查，活動場地和內用餐廳也因而被迫關閉，集團廣告收益迅速下降，被迫暫停社區報紙。
然而，在新冠肺炎疫情爆發之前，早已有許多澳洲媒體集團轉移聚焦在網路內容。在新聞集團宣布停刊60份地方報紙前，已有一連串媒體宣布關閉，包括澳聯社（AAP）宣布今年稍後關門。
美國規模最大的報紙發行機構甘尼特（Gannett）也在3月30日宣布，實施無薪假和減薪措施。
讀者減少、Google和臉書變成廣告主導勢力，已經讓許多新聞機構較難賺錢。
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