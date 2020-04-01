日經：JDI液晶顯示器生產設備 2億美元賣給蘋果
日本顯示器（JDI）周二（3月31日）表示，將出售一家工廠的設備給客戶，由該交易籌得2億美元資金。消息來源告訴《日本經濟新聞》，接手買下工廠的人正是JDI的關鍵客戶蘋果。
JDI一直在與蘋果和夏普商討出售JDI位於日本中部石川縣白山市的液晶顯示器（LCD）工廠。這家工廠有一部分的設備自去年7月就已閒置，當時是因為iPhone銷售不佳需求降低，接不到足夠訂單。
據了解，工廠出售案的協商原希望在3月底完結，但因新冠病毒疫情爆發，與夏普的商談因而延誤。JDI決定先把LCD生產設備賣給蘋果，之後，再把廠區房地產賣給夏普。
JDI賣掉白山LCD廠籌到的錢，將用來支付高達879億日圓（8.15億美元，截至2月底數字）的應付帳款。
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