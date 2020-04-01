經濟解析／疫情過後 經濟學家不敢奢望V型反彈

新冠病毒疫情已經確定將全球經濟推入衰退。經濟學家現在對病毒肆虐後的復甦，愈來愈不敢奢望會出現V型快速反彈。

原先經濟學家的基本預測是今年下半年可以開始復原，然而疫情在歐洲與美國爆發大流行，更廣大的影響效應看得更清一些之後，很多專家收回這樣的預期。

諾貝爾經濟學獎得主、紐約哥倫比亞大學教授史迪格里茲（Joseph Stiglitz）就說：「我們沒有把握病毒能在第2季離開。如果疫情延續到夏天，所有的影響將會更放大。」

目前公衛專家似乎傾向主張在疫情趨緩後，分階段重回正常的工作生活，也就是目前要求的「社交距離」還會奉行一段時日，而不是斷然宣告病毒淨空。「比起返回工作崗位，回到娛樂生活需要花更多時間。」花旗集團首席經濟學家Catherine Mann這麼說。她認為，依賴服務業的先進國家，要擔心是否經濟在今年下半就能有起色。

高盛周二（3月31日）再砍他們對美國第2季的GDP成長預期，由先前估的減少24%，下調到減少34%。到今年年中的失業率預估，也由先前預期的9%，上升到15%。不過高盛由首席經濟學家Jan Hatzius領銜的分析團隊，對第3季的反彈樂觀，他們仍預計將有強勁的復甦，GDP可望擴張19％。高盛的經濟分析報告指出，到今年底，近期產值下降的半數以上將補回。

摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya則是以假設疫情高峰在4、5月為前提，預測全球經濟在今年上半年萎縮2.3%，下半年轉而成長1.5%。至於美國與歐洲，他認為需要到明年的第3季，經濟產出才能回復到這次疫病危機前的水準。