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國際油價第1季66％跌幅破紀錄 黃金昨跌但連漲六季

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油期貨周二小漲，但單季跌幅破紀錄，因冠狀病毒疫情和原油價格戰對石油供需造成雙重打擊。黃金期貨下跌，因部分中美數據優於預期，但創下連續六季漲勢，是2011年以來最長連漲。銅價上漲，因為中國製造業的強勁反彈提振了需求前景。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價跌幅破紀錄

西德州中級原油（WTI）原油期貨周二小漲，第1季跌逾66%。WTI和布蘭特原油維持在每桶20美元上方，原油實物和期貨價差擴大到幾十年來的最高水準。

IHS Markit石油分析師Roger Diwan表示，實物原油價格顯示比原油期貨承受更大的壓力。

即期布蘭特原油價格周一報每桶17.79美元，創2002年以來最低。在德州和北達科他州的主要頁岩油地區，油價低於每桶10美元。

WTI原油期貨上漲39美分，結算價報每桶20.48美元。布蘭特原油5月原油期貨下跌2美分，結算價報每桶22.74美元。

●黃金期貨連六季上漲，為2011年來最長連漲

黃金期貨連續六季上漲，是2011年以來最長季度連漲。由於經濟動盪和低利率，黃金需求未來幾個月料將進一步獲得提振。

金價第一季上漲4.8%，但這個季度內的走勢極其震盪。股票大跌促使一些投資者拋售黃金來籌集現金以彌補其他地方的損失，而全球供應鏈的中斷也對黃金期貨造成擠壓。

法國巴黎銀行經濟學家表示：「我們預計黃金需求將保持強勁，至少能維持到經濟狀況穩定並且前景開始好轉之時。」

紐約商品交易所6月交割黃金期貨周二下跌2.8%，收於每英兩1,596.60美元，因一些中國和美國的經濟數據好於預期。

央行需求放緩的跡象也打壓價格；俄羅斯央行宣布，將從4月1日開始停止購買黃金。第1季其他貴金屬的漲跌互現：銀下跌21%，白金下跌25%，而鈀金上漲21%。

●中國製造業數據推動銅價反彈

中國3月的官方採購經理指數從2月的創紀錄低點上升，表明這個世界第二大經濟體正在重新啟動。在美國總統川普呼籲國會為美國基礎設施建設提供2兆美元

後，銅價擴大漲幅。

倫敦金屬交易所（LME）下午5:51，銅上漲3.8%，收於每噸4,951美元，盤中一度上漲了4.2%。銅價第1季度跌20%，為2011年9月以來的最大單季跌幅。

紐約商品交易所5月交割的期銅上漲3.4%至每磅2.228美元。

油價 紐約 金價

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