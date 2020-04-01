美元轉跌 聯準會措施穩定金融市場
在本季最後一個交易日，美元轉貶。聯準會（Fed）確保流動性的措施發揮穩定金融市場的效果。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二跌0.1%至99.048，本季漲了2.8%，創下2016年年終來最大單季漲幅。
美元在Fed宣布計劃啟動附買回交易協議工具後縮減漲幅，這項工具的參與方可以賣美國公債獲得美元，然後提供所在境內所需。
北歐貨幣兌美元，加幣兌美元上漲，受石油上漲提振；澳幣和紐西蘭元走弱。
歐元兌美元下跌0.4%至1.1007美元；一度跌1.1%至1.0927美元；3月累計下跌0.2%，第1季下跌1.8%。美元兌加幣跌0.5%至1.4099加幣。
美元兌日圓接近持平，報107.77日圓。知情人士說，日本央行向國內銀行提供廉價美元，鼓勵他們需要多少就借多少。日本央行還全面調整4月債券購買計畫，可以更靈活地買進較短期債券。
澳元兌美元八個交易日以來首次下跌，下跌0.7%至0.6130美元，紐西蘭元兌美元跌1.0%，報0.5951美元，此前一度下跌1.7%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言