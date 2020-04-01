債券天王岡雷克：標普500本月還會跌破上月低點
有「新債券天王」之稱的債券經理人岡雷克（Jeffrey Gundlach）認為，隨著經濟不確定性令投資人更加焦慮緊張，這個月標普500指數可能要再進一步跌破上個月觸及的低點。
現為雙線資本（Doubleline Capital）投資長的岡雷克，周二（3月31日）在有關新冠病毒大流行對市場和經濟影響的網絡直播中說：「我認為4月將再次出現那種恐慌的感覺，」
標普500指數上個月下跌了12.5%，是2008年10月以來的最差月份表現。標普500指數的跌勢為有史以來最長的牛市劃下句號。
岡雷克指出，美國股市看來會追隨日本、歐洲和新興經濟體的股市一樣，一直不會再反彈回到十多年前的高點。他認為美國經濟需要花點時間來最終變得更為強大，「我們將回到比較好的境地，但不會是個V型反彈馬上回到今年1月那樣。」
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