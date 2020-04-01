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台積電ADR微跌 第1季跌17.8% 創2002年第3季來最大跌幅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周二ADR收盤跌不到0.1%收47.79美元，較台北交易股價溢價5.5%。費城半導體指數跌2.3%。

總結第1季，台積電ADR跌17.8%，創2002年第3季以來最大跌幅。費城半導體指數跌18.3%，創2008年第4季來最大跌幅。

道瓊工業指數周二下挫410點，第1季跌了23%，創下1987年以來最大單季跌幅。如今幾乎可以肯定，新冠肺炎疫情已經導致美國經濟陷入衰退。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌42.06點，至2,584.59點，跌幅1.6%，當季下跌20%，創下2008年以來最大單季跌幅。道瓊指數跌1.8%至21,917.16點。那斯達克綜合指數跌74.05點，至7,700.10點，跌幅1%，當季下跌14%。

台灣加權股價指數昨天漲78.63點收9,708.06點。台積電漲2.4%，收274.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 56.58 -3.61 58.60 -3.45

中華電 CHT 107.62 +0.31 107.50 0.11

台積電 TSM 289.18 -0.06 274.00 5.54

聯電 UMC 13.13 -2.25 13.65 -3.80

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 紐約

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