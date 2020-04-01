道瓊指數跌410點 首季成份股沒下跌的只有微軟

道瓊工業指數周二下挫410點，第1季跌了23%，創下1987年以來最大單季跌幅。如今幾乎可以肯定，新冠肺炎疫情已經導致美國經濟陷入衰退。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌42.06點，至2,584.59點，跌幅1.6%，當季下跌20%，創下2008年以來最大單季跌幅。道瓊指數跌1.8%至21,917.16點。那斯達克綜合指數跌74.05點，至7,700.10點，跌幅1%，當季下跌14%。

道瓊成份股投資人幾乎無處可避，因為其30檔成份股中，只有微軟一檔股票今年沒有下跌，維持0.01%漲勢。波音暴跌54%，雪佛龍和埃克森美孚都下跌至少39%。油價也經歷有史以來最嚴重的單季頹勢。微軟表現最好，第一季度收盤上漲0.01%。

大規模的政府支出措施和貨幣刺激行動使美股從一度達到33%的暴跌中反彈，但GDP依然遭受重創，高盛目前預測第2季經濟收縮34%，然後會急劇反彈。

周二投資人的關注重點在國會可能實施第四輪刺激計畫。有報導說，美國總統川普尋求通過2兆美元的基礎設施建設方案。

銀行股也大幅下挫，高盛和摩根大通今年跌幅均超過30%。聯準會（Fed）的一系列緊急減息措施幫助穩定了金融體系，但也進一步降低銀行的淨利息收益率。

Abbot Downing副首席投資長Carol Schleif表示：「過去一個月遭受重創後，投資人現在不願在任何方向上大舉押注，特別是從下周開始，我們將從首批財報的評論中一窺企業的表現。」

富瑞金融集團策略師Steven DeSanctis表示，周四公布初請失業金數據和周五公布3月非農就業報告之前，許多投資人也可能持謹慎態度。

公用事業股和房地產股位列周二跌幅最大的兩大類股，分別下跌4%和3%。這兩類股近期上漲，受助於投資人尋求能夠抵禦經濟低迷的股票。

能源股上漲近1.6%。美國原油和布蘭特原油整個3月都因新冠病毒疫情導致全球經濟停擺，以及俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間的價格戰而遭受重創。

科技股收跌1.9%，盤中走勢震盪。