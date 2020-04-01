道瓊跌逾400點 創史上最糟單季和2008年來最糟單月走勢

由於新型冠狀病毒大流行引發的歷史性市場波動，股市在第1季的最後一個交易日下跌。

道瓊工業平均指數下跌410.32點或1.84%收2萬1917.16點。史坦普500指數下跌42.06點或1.6%收2584.59點。那斯達克綜合指數下跌74.05點或0.95%收7700.1點。道指盤中一度上揚152點。

道指和史指創下史上最糟的第1季表現，在2020年的前3個月分別下跌23.2%和20%。道指也創下1987年來最大單季跌點，史指則是2008年來最糟。

華爾街也迎來單月大跌。道指和史指3月分別下跌13.7%和12.5%，為2008年來最糟單月跌幅。史指和道指也創下一個新紀錄，單月分別有21和22個交易日波動幅度超過1%

投資人面對一系列可能助長盤勢波動的新聞，可能影響其投資組合的每月再平衡調整：

1. 如摩根大通、花旗集團和美國商銀等銀行股。摩根大通和花旗分別下跌3.71％和4.45%，而美國商銀下跌3.63%。

2. 紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)說，該州新冠病毒確診病例一夜間躍升14%，達到7萬5000多例。

3. 高盛表示，第2季經濟將經歷前所未有的暴跌，但之後的復甦將是史上最快。

4. 美國消費者信心指數3月降幅小於預期。經濟諮商會表示，其消費者信心指數從2月的132.6降至本月的120，超過道瓊(Dow Jones)預估的110。

5. 美國國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)所長福西博士(Anthony Fauci)表示，他對社交隔離有助減少新冠病毒在美國傳播的結果已「初見曙光」。

但是，華爾街的許多人士都呼籲在觸底前進一步賣出股票。從歷史上看，熊市在跌至谷底時經常會出現急劇反彈。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示：「上周市場的兩位數漲幅是令人欣慰的舒壓反彈，儘管市場底部很少像現在這樣乾淨。」「在確認達到谷底前，市場需要更多的傳統互動。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，隨著確診病例增加至15萬3200多例，投資人繼續應對美國疫情惡化。美國也正式成為受影響最嚴重的國家。川普29日表示，他希望美國6月1日前「能在復甦中步入正軌」。

可以肯定的是，自上周以來，股指已經恢復了一定水平。自3月23日觸及低點以來，道指已累計上漲逾17%，而史指同期累計上漲15.5%。最大助力來自30日川普總統將社交隔離準則時間表延長至4月30日，道指上漲近700點，許多人認為，從長遠來看，這將減少經濟損失。

美國商銀財富管理(US Bank Wealth Management)首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)說：「很難想像股市會在沒有能見度而且新確診案例的曲線開始趨於平緩的情況下走高。」「也許在整個財報季中會看到其中一些特徵。」

他說，「我們認為這不會是V型復甦；反而更像是U型反轉，」「經濟衰退的風險仍然很高，我們現在很可能正處其中。」