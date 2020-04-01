泰國、越南遇乾旱+民眾搶購 國際米價一飛沖天

稻米出口大國泰國和越南因乾旱肆虐而導致稻米產量減少，加上新冠肺炎疫情引發恐慌搶購潮，加劇供不應求的情勢，促使國際米價漲抵六年高點。

日經新聞報導，根據泰國貿易委員會，泰國生產稻米的出口基準價格在3月底漲抵每噸約550美元，為2013年8月以來新高；越南米價也超過每噸400美元，為2018年12月以來新高。

美國農業部（USDA）2月預測，2020年全球稻米貿易量為4,530萬噸，比元月預測值少70萬噸。

數據顯示，泰國在2018年出口約1,110萬噸稻米，越南約出口660萬噸，各占全球稻米市場的23%和14%，且僅次於稻米最大輸出國印度。泰國的稻米貿易團體預估，2020年出口量將減少至750萬噸，在此同時，越南出口量預料不會大幅增加。

原因之一是缺水。泰國主要稻米產區集中在湄南河流域，越南則集中在湄公河三角洲。媒體報導，2019年8月以來，稻米產區上游的降雨量已比正常水準少了30%。越南有機農業研究機構主管表示，這次的乾旱危機比2016年還嚴重；2016年為近年最嚴重的乾旱。

其次是水壩興建潮。位於中國大陸南方的湄公河上游，共有11座水壩，還計劃再增建約10座以上，導致下游流域的水流量減少，甚至引發海水倒灌。

泰國匯商銀行（SCB）旗下的經濟及商業研究中心（EIC）估計，若乾旱持續到6月，泰國2至7月稻米收成季節的產量將比一年前減少一半。

國際米價上漲，可能推升中國大陸、印尼和奈及利亞等稻米進口國的通膨率。在全球經濟放緩和油價下跌之際，開發中國家或產油國的貨幣匯率已貶值，提高進口物價。若米價持續攀升，這些經濟體的消費意願可能會大幅降溫。