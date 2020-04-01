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疫情攪局 小麥稻米價格狂飆

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
新冠肺炎疫情擴散，帶動小麥、稻米價格大漲。 路透
新冠肺炎疫情擴散，帶動小麥、稻米價格大漲。 路透

新冠肺炎疫情擴散，不但促使民眾瘋狂搶購麵條、大米及麵包，而且封城措施又攪亂農產品供應鏈，加上多國限制農產品出口，導致供需失調，已帶動國際小麥及稻米價格大漲。玉米與黃豆期貨則因需求受衝擊而重挫，分析師警告，第2季的商品需求展望可能更加惡化。

芝加哥期貨交易所的小麥價格從3月中以來已大漲約15%，達到每英斗5.7美元左右。美國中西部磨麵廠在產地收購軟紅冬麥的價格，更比芝加哥交易所的牌價每英斗高出0.35美元，顯示需求強勁。

歐洲麥價也大幅上漲，主因法國採取隔離措施，嚴重阻礙糧食運輸。泰國米價今年來也大漲約17%。

聯合國糧農組織（FAO）指出，物流不暢，加上新興市場貨幣貶值，使糧食進口國的穀物價格急漲，可能使貧窮國家及疫情重災區出現糧食危機。

其實全球不缺糧。近年農產品豐收，穀物與油籽作物庫存雄厚，且俄羅斯、烏克蘭及拉美多國都成為主要的糧食出口國。美國農業部預測，2019-2020產季（8月底止）全球小麥庫存量將創新高，達7.645億公噸。

物流卻成為一大難題。農產品專家指出，疫情擴散使更多民眾在家吃飯，外食減少，一般家庭增加存糧數量，糧食供應商須把餐廳用食材改包裝成一般消費用，因而造成「短期脫序」。

法國穀物業者難以找到卡車司機運貨，卡車公司還提高運價。一些主要糧食出口國為確保供應無缺，並防止糧價上漲，限制出口。

糧食進口國則大肆搶購。全球最大小麥進口國埃及已經命令官員提高糧食庫存量，土耳其及沙烏地阿拉伯也大買小麥及大麥。

專家指出，肺炎疫情可能使穀物市場出現長期性的改變；許多國家可能會提高糧食庫存，不再依循逐批定量採購的模式。

不過，芝加哥玉米期貨價格第1季可能下跌12%，可能是2014年來表現最糟的一季；黃豆期貨第1季也跌8.9%。

疫情 芝加哥 新冠肺炎

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