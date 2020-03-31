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美股早盤道瓊下挫119點 將創史上最爛Q1表現

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
美股三大指數3月31日早盤小跌不及1%，從昨日的強勁漲勢回檔修正。美聯社
美股三大指數3月31日早盤小跌不及1%，從昨日的強勁漲勢回檔修正。美聯社

美股三大指數3月31日早盤下跌，但跌幅均在1%以內。

道瓊工業指數早盤下挫119點至22,207點，跌幅0.54%；標普500及那斯達克指數分別跌0.49%及0.51%。

道瓊工業指數3月迄今跌了12%，將創下2008年10月以來單月最差表現；第1季累計大跌21.8%，將創下1987年以來最差的單季表現，以及史上最爛的首季表現。 

標普500指數3月迄今下挫11%，將是2008年以來單月最差表現，第1季累計跌18.7%，也將是2008年以來單季最差表現，以及1938年以來最差的首季表現。 

標普 美股

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